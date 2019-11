Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Đâu là cầu thủ Ronaldo muốn Juvetus mang về?

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Calciomercato, cái tên mới nhất nằm trong tầm ngắm của Liverpool là tuyển thủ Uruguay, Maxi Gomez, và đây cũng không phải lần đầu tiên tiền đạo này được đồn đoán về khả năng cập bến Anfield. Chuyển nhượng bóng đá từ Daily Mail, Granit Xhaka đã nói với Arsenal rằng anh muốn rời sân Emirates sau khi bị người hâm mộ ghét bỏ. Tuy vậy, khả năng này khó xảy ra trong thời gian tới bởi CLB thành London tin rằng, nhiều đối tác sẽ tận dụng những khó khăn của Xhaka để "ép giá" thỏa thuận.Chuyển nhượng cầu thủ từ Manchester Evening New, MU đang được cho là đội bóng nắm thế thượng phong trong cuộc đua đến chữ ký của tiền vệ Real Madrid là James Rodriguez. Arsene Wenger chia tay Arsenal vào tháng 05/2018 và tới thời điểm này, chiến lược gia người Pháp vẫn thất nghiệp. Tuy nhiên, cơ hội mở ra cho Wenger khi Bayern Munich vừa chính thức sa thải HLV Niko Kovac. Theo nguồn tin từ Don Balon, Liverpool đang dự định sẽ bỏ ra khoảng 77 triệu bảng để chiêu mộ hai ngôi sao thuộc biên chế Barcelona, Samuel Umtiti và Nelson Semedo. Theo El Chireduito, Barcelona dự định chiêu mộ Pierre-Emerick Aubameyang, "siêu tiền đạo" của CLB Arsenal và giải Ngoại hạng Anh. Cầu thủ tấn công người Gabon cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn ngay năm đầu chơi ở xứ sở sương mù, với danh hiệu "Vua phá lưới" cùng 22 bàn thắng. Theo Diario GOL, Cristiano Ronaldo muốn BLĐ Juventus chiêu mộ Lautaro Martinez trong kỳ chuyển nhượng tới. CR7 muốn Bà đầm già bỏ ra số tiền khoảng 111 triệu euro để vượt mặt Barcelona trong thương vụ này. Nguồn tin từ nhà báo Dani Merono Bori (thông qua Sport Witness) tiết lộ, MU dành sự chú ý tới những ngôi sao của Valencia đó là Ferran Torres và Carlos Soler. Tuy vậy, đại diện của Premier League đang mong muốn hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ trái Jose Gaya. Theo Express, Liverpool đang tăng cường động thái đàm phán, nhằm chiêu mộ Kylian Mbappe, "siêu bom tấn" hàng đầu Châu Âu về Merseyside trong thời gian tới. Theo Tuttosport, thượng tầng AC Milan phủ nhận việc ký hợp đồng với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Thay vào đó, đội chủ sân San Siro sẽ ưu tiên để đón Mariano Diaz, "kẻ thất sủng" của Real Madrid về Milan trong thời gian tới. Clip This is Why Lautaro Martinez is better than Icardi - Nguồn: Youtube

