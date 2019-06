Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Pogba tự quyết tương lai đi hay ở tại MU

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Evening Standard cho biết, Yannick Carrasco được cho là ở rất gần sân Emirates thế nhưng thương vụ đã bất ngờ đổ vỡ vì Arsenal tái khởi động vụ Fraser. Chuyển nhượng bóng đá theo nguồn tin uy tín từ tờ L'Equipe cho biết, Pogba không có ý định ở lại MU, đồng thời sẽ sớm ra quyết định về bến đỗ mới. Chuyển nhượng cầu thủ trên trang chủ Southampton vừa xác nhận chiêu mộ thành công Moussa Djenepo từ Standard Liege. Sao mai chạy cánh người Mali ký hợp đồng 4 năm tại St. Mary và trở thành bản hợp đồng đầu tiên của The Saints ở phiên chợ hè 2019, cũng như tân binh đầu tiên dưới thời Ralph Hasenhuttl. Man City đã xem Harry Maguire như mục tiêu hàng đầu trong kì chuyển nhượng mùa Hè. Tuy nhiên, phía Leicester City tuyên bố chỉ bán cựu sao Hull City nếu nhận đủ 90 triệu bảng và The Citizens đã đưa ra quyết định. Wesley Moraes chính là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Aston Villa. Wesley Moraes đã phá vỡ kỷ lục của Darren Bent khi Aston Villa từng tung ra 18 triệu bảng, kèm tiền thưởng tùy thuộc vào thành tích khi chiêu mộ Darren Bent vào năm 2011 từ Sunderland. Leroy Fer, cầu thủ người Hà Lan của Swansea City sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 30 tháng 6 tới và AS Roma đang đánh tiếng để có cầu thủ này. Tờ L’Equipe đã đưa tin cả Chelsea và Wolves đều muốn có được chữ ký của trung vệ Diakhaby người đang thi đấu trong biên chế CLB Valencia. Sau một mùa giải thất bại, AC Milan đang cho thấy tham vọng mạnh mẽ của mình ở kỳ chuyển nhượng hè 2019 và cái tên mới nhất được điền vào danh sách đó là Eljif Elmas. Theo đó, tờ Kicker tiết lộ, Franck Ribery đang rục rịch chuyển tới Premier League chơi bóng ngay trong mùa Hè năm nay mà điểm đến của "Gã mặt sẹo" đó là Sheffield Utd. Đã từng có thời điểm, Gerard Deulofeu ở rất gần AC Milan. Tuy nhiên, đến thời điểm này, liệu Rossoneri có còn cảm thấy cần đến anh?

