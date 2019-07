Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Napoli lật kèo, Real chấp nhận bán "gà cưng"

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ ESPN FC, Mu và De Gea sẽ chính thức cam kết với nhau bằng hợp đồng có thời hạn 5 năm, mức lương 375.000 bảng/tuần au khi tour du đấu mùa hè của Quỷ đỏ khép lại. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, Liverpool đang muốn đề nghị mượn Coutinho trong 2 mùa giải. Nếu tiền vệ người Brazil chơi tốt, The Kop sẵn sàng bỏ ra 80 triệu bảng để mua đứt hợp đồng của cầu thủ này.Chuyển nhượng cầu thủ từ Sky Italia, Juventus đã đồng ý một thỏa thuận với Ajax về việc ký hợp đồng với trung vệ Matthijs de Ligt. Theo đó, "bà đầm già" sẽ bỏ ra 67.5 triệu bảng (75 triệu euro) để đưa trung vệ người Hà Lan về thành Turin. Everton đã thuyết phục thành công Fabian Delph đến Goodison Park thi đấu. Số tiền nửa xanh vùng Merseyside bỏ ra trong thương vụ này là 8.5 triệu bảng ban đầu, có thể lên đến 10 triệu bảng điều khoản phụ cho Man City. Với việc Napoli không muốn mua đứt James Rodriguez, các báo ở Tây Ban Nha tiết lộ Real Madrid sẽ chấp nhận bán ngôi sao này qua đối thủ cùng thành phố, Atletico Madrid. William Saliba tưởng chừng đã là người của Arsenal, nhưng việc Tottenham quyết định tham gia vào thương vụ này lại đang gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ sân Emirates. Arsenal đang muốn mượn tiền đạo Malcom từ Barcelona trong những nỗ lực cải thiện sức mạnh của hàng công trước thềm mùa giải mới. MU đang tiến rất gần tới chữ ký thứ ba ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Theo đó, nhiều nguồn tin xác nhận, Man United đã thuyết phục thành công Leicester City nhả Harry Maguire với thương vụ trị giá lên tới 80 triệu bảng. Theo tờ báo Corriere dello Sport của Italia, Tottenham được cho đã đưa ra đề nghị trị giá 20,6 triệu bảng + Toby Alderweireld đến AS Roma để sở hữu Nicolo Zaniolo. Arsenal được cho là rất muốn có được sự phục vụ của tiền đạo Nabil Fekir nhưng mức lương hiện tại của Mesut Ozil đang là trở ngại trong thương vụ này.

