Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU kiên trì thâu tóm sao Juventus

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Calcio, Milan muốn có sự phục vụ của Nemanja Matic - cầu thủ hiện nằm trong danh sách thất sủng tại MU. Chuyển nhượng bóng đá từ The Sun, Douglas Costa thừa nhận MU có quan tâm tới mình trong hè năm 2019 nhưng tương lai của cầu thủ người Brazil vẫn là ở Juventus. Chuyển nhượng cầu thủ từ Marca, Real Madrid tiếp cận Paul Pogba nhưng họ chưa đưa ra lời đề nghị chính thức gửi tới MU. Nguồn tin từ tờ Mundo Derpotivo, Barca ấp ủ dự định chiêu mộ tài năng trẻ của Real Betis là Emerson. Theo Express, Real Madrid quyết tâm đưa Virgil Van Dijk về Santiago Bernabeu, dù BLĐ Liverpool đang ra sức đàm phán nhằm thuyết phục trung vệ người Hà Lan ký vào bản hợp đồng dài hạn để ở lại Anfield. Theo tiết lộ từ tờ Liga Financial, Alexandre Lacazette chưa quyết định ký hợp đồng mới với Arsenal, ngay lập tức Barca thể hiện thái độ muốn có tiền đạo người Pháp. Theo Mirror, Chelsea gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao để xin được giảm lệnh cấm chuyển nhượng xuống còn 1 kỳ. Những thông tin từ Đức cho biết, Ozil không còn động lực thi đấu mà chỉ cần kiếm tiền, nên nước Mỹ là lựa chọn mà anh đang hướng đến. Tờ The Sun khẳng định, De Gea nói với những người bạn thân thiết của mình rằng anh từ chối MU, bởi Quỷ đỏ thiếu tham vọng lẫn thực lực để có được vinh quang. Theo Calcio Mercato, M.U chính thức nối lại cuộc đàm phán với Juventus để sớm ký hợp đồng với Dybala.

