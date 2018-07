Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U “đi chợ” mua tiền đạo World Cup

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ The Sun, M.U đã tính dùng Darmian để đàm phán ký tiền đạo Mario Mandzukic với CLB chủ quản của cầu thủ người Croatia này là Juventus. Chuyển nhượng bóng đá từ Tuttosport, Juventus đã đạt thỏa thuận cá nhân với Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ đồng ý ký 4 năm, cùng mức lương 30 triệu euro/mùa.Chuyển nhượng cầu thủ từ M.E.N, những cái tên được M.U và Mourinho nhắm đến có Mario Mandzukic (Juventus) và Marko Arnautovic (West Ham). Tương lai Mohamed Salah cuối cùng cũng có câu trả lời rõ ràng. Liverpool vui mừng thông báo, tiền đạo Ai Cập đặt bút ký mới 5 năm, sau 1 mùa chuyển đến sân Anfield từ AS Roma. Tờ Marca loan báo, MU sẵn sàng một cuộc đột kích để đưa cầu thủ chạy cánh Lucas Vazquez của Real Madrid về Old Trafford. Tờ Le Progres (Pháp) tuyên bố, sau khi đến hụt Liverpool, Nabil Fekir vẫn nhận được những lời đề nghị khác từ M.U. Đích thân ông chủ Chelsea, Abramovich đã dùng mối quan hệ cá nhân để đạt thỏa thuận mua Aleksandr Golovin của CSKA Moscow. Báo chí Anh loan tin, Barca nhảy vào giành Willian với MU và đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên với Chelsea. 2 cái tên được Mourinho nêu đích danh trong danh sách chính là trung vệ Toby Alderweireld của Tottenham và hậu vệ trái Alex Sandro (Juventus). Tờ Mundo loan báo, Liverpool chịu thất bại kép trong thương vụ hỏi mua cầu thủ chạy cánh Marco Asensio của Real Madrid. Mời quý độc giả xem clip Mario Mandzukic - Skills & Goals 2017/2018 - Nguồn: Youtube

