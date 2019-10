Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU có "siêu tiền đạo" vào mùa Đông

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Diario GOL, HLV Zidane muốn chiêu mộ Christian Eriksen và Harry Kane của Tottenham Hotspur ngay tháng 1. Viễn cảnh tồi tệ tại các đầu trường của đội bóng phía Bắc London là cơ sở để CLB thành Madrid tin tưởng vào sự thành công của "thương vụ kép" này. Chuyển nhượng bóng đá từ A Bola cho biết, các tuyển trạch viên của MU đã đến sân theo dõi màn trình diễn của Sebastian Cordova. Vào tuần trước, tiền vệ sinh năm 1997 có màn ra mắt cho ĐTQG Mexico trong chiến thắng 2-0 trước Trinidad & Tobago. Chuyển nhượng cầu thủ từ Mirror, MU có cơ hội lớn chiêu mộ tiền vệ Ivan Rakitic của Barcelona. Cầu thủ người Croatia không thấy hạnh phúc ở Barca vì viễn cảnh "chìm đắm" trên băng ghế dự bị. Tờ Tuttosport khẳng định, Mario Mandzukic đã đạt được thỏa thuận gia nhập MU và sẽ tới Old Trafford chơi bóng ngay trong tháng Một. Tiền đạo này là chân sút giàu kinh nghiệm, đã ghi 44 bàn/162 trận cho Juventus nhưng hiện đang thất sủng ở Turin. Theo Sportsmole, Barcelona đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Erling Haaland, tiền đạo trẻ đang chơi rất thăng hoa trong màu áo Red Bull Salzburg. Được biết, chân sút 19 tuổi cũng là mục tiêu hàng đầu của MU, Real Madrid và Juventus. Theo Thefootballmancave, Man City nhắm Vinicius Junior và Martin Odegaard để thay thế David Silva tại Etihad. Đây là 2 "báu vật" của Real Madrid, đều trẻ tuổi và mang tiềm năng phát triển rất lớn. Mới đây, theo Marca, không chỉ thượng tầng đội bóng mà ngay cả Raphael Varane cũng đang chèo kéo Kylian Mbappe về với Madrid. Theo Manchester Eveningnews, trong số 3 gương mặt mà Real Madrid sẽ thanh lý ngay tháng 1 tới bao gồm Gareth Bale, Isco và Mariano Diaz, Isco chính là bản hợp đồng tốt nhất dành cho MU vào lúc này. Nguồn tin từ Tuttosport khẳng định, Juventus đang nắm lợi thế lớn để thương thảo hợp đồng với Pogba. Theo đó, đội chủ sân Juventus Arena sẽ gán bộ đôi Mario Mandzukic và Emre Can vào thương vụ này để có cầu thủ người Pháp. Nguồn tin từ Goal cho hay, MU đã chốt luôn kế hoạch mua sắm cho mùa giải 2020/21. Theo đó, tiền vệ trẻ Declan Rice (West Ham) và trung vệ Kalidou Koulibaly (Napoli) là 2 mục tiêu hàng đầu ở phiên chợ Hè 2020. Cả 2 được định giá không dưới 90 triệu bảng, sẽ là thương vụ đắt kỷ lục của đội chủ sân Old Trafford nếu thành công. Messi muốn rời Barca, Pogba sắp đến Juve, Chelsea chơi lớn vs Neymar - Nguồn: Youtube

