Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Juventus “âm mưu” mồi chài Neymar

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ lsportiu de Catalunya, Barcelona dự định dùng 20 triệu euro cùng cầu thủ Marc Cucurella để đổi lấy Junior Firpo. Chuyển nhượng bóng đá từ Fox Sports, trung vệ đội trưởng Sergio Ramos mới đây yêu cầu BLĐ Real Madrid cần bán gấp Gareth Bale, nhằm loại bỏ những tác nhân xấu diễn ra trong tương lai.Chuyển nhượng cầu thủ từ trang chủ của Brighton & Hove Albion, CLB này chính thức thông báo chiêu mộ thành công Taylor Richards theo mức giá không được tiết lộ. Theo tiết lộ từ Sky Sports, sau khi kết thúc CAN 2019, Zaha đã nói chuyện thẳng thắn với Palace về tương lai. Siêu sao số 11 nói rõ với Palace anh muốn rời CLB, trước sự quan tâm của Arsenal. MU sẵn sáng chi 80 triệu euro đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ Milinkovic-Savic. còn Lazio lại bắn thông điệp chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu có đề nghị 100 triệu euro. Theo Corriere dello Sport, Juventus đã có động thái mới, đó là để bộ 3 Joao Cancelo, Blaise Matuidi và Douglas Costa đến Old Trafford như một phần của thỏa thuận. Sky Sports cho hay Inter Milan đã sẵn sàng chi đậm với cá nhân mục tiêu theo đuổi. Nếu thuyết phục thành công MU cho phép Lukaku đến Ý, Inter sẽ trao cho tiền đạo người Bỉ hợp đồng trị giá 41 triệu bảng, bao gồm các điều khoản thưởng. Nhiều nguồn tin cho rằng Real Madrid đã chính thức từ bỏ thương vụ Paul Pogba, thay vào đó đội chủ sân Bernabeu chọn Christian Eriksen và Donny van de Beek. Theo nguồn tin El Chireduito ở Tây Ban Nha, Neymar có thể gia nhập Juventus để đổi lấy Paulo Dybala đi theo chiều ngược lại. Đây được xem là phương án hợp lý trong trường hợp Lão bà muốn có sự phục vụ của cựu tiền đạo Barcelona. Tiền vệ Nicolo Zaniolo của AS Roma đã lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ Arsenal như một mục tiêu tiềm năng tăng cường sức tấn công cho đội bóng.

