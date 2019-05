Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Hazzard ra đi, Chelsea chốt giá khủng cho Real

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mundo Deportivo xác nhận, MU đã đưa ra lời đề nghị về mức đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn dành cho Adrien Rabiot và phần nào khiến tiền vệ này lung lay. Chuyển nhượng bóng đá từ AS, chủ tịch Roman Abramovich đã can thiệp vào thương vụ Eden Hazard chuyển sang Real Madrid. Tỷ phú người Nga đã đồng ý mức giá 115 triệu bảng cho cựu ngôi sao LOSC Lille, và hợp đồng chính thức sẽ được công bố vào ngày 3/6 tới.Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Arsenal là đội bóng mới nhất đã gia nhập vào cuộc đua giành lấy chữ ký của Gotze. Hiện Pháo Thủ đang đánh giá lại tình trạng sức khỏe và tiền sử chấn thương của Gotze trước khi tiến hành đàm phán với Dortmund trong thời gian tới. Những tin đồn về việc Real Madrid muốn mua tiền đạo Sadio Mane đã bắt đầu xuất hiện, nhưng đội chủ sân Anfield không có vẻ gì sẽ để chân sút chủ lực của mình ra đi. Juventus hy vọng sẽ theo đuổi thành công Tanguy Ndombele, sau khi Lyon đã từ chối lời đề nghị của Tottenham cho tiền vệ người Pháp. West Ham lên kế hoạch mua cầu thủ mới trong đó HLV Pellegrini đang quan tâm đến cựu cầu thủ MU, Shinji Kagawa. Các cầu thủ Barcelona, dẫn đầu là Lionel Messi tiếp tục thể hiện thái độ không ủng hộ việc đội bóng chiêu mộ Antoine Griezmann. Cụ thể theo Sport Bild, Bayern Munich và Lewandowski sắp sửa ký tiếp một bản hợp đồng mới trong vài tuần tới. Thay vì giao kèo cũ có hiệu lực đến năm 2021, nhà ĐKVĐ Bundesliga muốn tiếp tục gắn bó lâu dài hơn với số 9 của mình. Theo nguồn tin từ El Mundo Deportivo, Real Madrid quyết định tham gia vào cuộc đua cạnh tranh chữ ký của ngôi sao trẻ đang lên, Matthijs de Ligt. Theo BBC, Tottenham đã đề nghị mua Giovani Lo Celso từ Real Betis với giá 53 triệu bảng nhằm bổ sung một tiền vệ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt và đề phòng trường hợp Christian Eriksen ra đi. Nếu vụ chuyển nhượng này thành công thì đó sẽ là một kỷ lục mới của CLB, hiện kỷ lục cũ là 42 triệu bảng cho Davinson Sanchez.

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mundo Deportivo xác nhận, MU đã đưa ra lời đề nghị về mức đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn dành cho Adrien Rabiot và phần nào khiến tiền vệ này lung lay. Chuyển nhượng bóng đá từ AS, chủ tịch Roman Abramovich đã can thiệp vào thương vụ Eden Hazard chuyển sang Real Madrid. Tỷ phú người Nga đã đồng ý mức giá 115 triệu bảng cho cựu ngôi sao LOSC Lille, và hợp đồng chính thức sẽ được công bố vào ngày 3/6 tới. Chuyển nhượng cầu thủ từ The Sun, Arsenal là đội bóng mới nhất đã gia nhập vào cuộc đua giành lấy chữ ký của Gotze. Hiện Pháo Thủ đang đánh giá lại tình trạng sức khỏe và tiền sử chấn thương của Gotze trước khi tiến hành đàm phán với Dortmund trong thời gian tới. Những tin đồn về việc Real Madrid muốn mua tiền đạo Sadio Mane đã bắt đầu xuất hiện, nhưng đội chủ sân Anfield không có vẻ gì sẽ để chân sút chủ lực của mình ra đi. Juventus hy vọng sẽ theo đuổi thành công Tanguy Ndombele, sau khi Lyon đã từ chối lời đề nghị của Tottenham cho tiền vệ người Pháp. West Ham lên kế hoạch mua cầu thủ mới trong đó HLV Pellegrini đang quan tâm đến cựu cầu thủ MU, Shinji Kagawa. Các cầu thủ Barcelona, dẫn đầu là Lionel Messi tiếp tục thể hiện thái độ không ủng hộ việc đội bóng chiêu mộ Antoine Griezmann. Cụ thể theo Sport Bild, Bayern Munich và Lewandowski sắp sửa ký tiếp một bản hợp đồng mới trong vài tuần tới. Thay vì giao kèo cũ có hiệu lực đến năm 2021, nhà ĐKVĐ Bundesliga muốn tiếp tục gắn bó lâu dài hơn với số 9 của mình. Theo nguồn tin từ El Mundo Deportivo, Real Madrid quyết định tham gia vào cuộc đua cạnh tranh chữ ký của ngôi sao trẻ đang lên, Matthijs de Ligt. Theo BBC, Tottenham đã đề nghị mua Giovani Lo Celso từ Real Betis với giá 53 triệu bảng nhằm bổ sung một tiền vệ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt và đề phòng trường hợp Christian Eriksen ra đi. Nếu vụ chuyển nhượng này thành công thì đó sẽ là một kỷ lục mới của CLB, hiện kỷ lục cũ là 42 triệu bảng cho Davinson Sanchez.