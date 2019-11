Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: PSG muốn đưa sao Barca về Pháp

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ The Athletic, Man City bày tỏ mong muốn có được chữ ký của Oyarzabal. Sau thất bại muối mặt trước Liverpool, nhà ĐKVĐ Premier League muốn củng cố lại đội hình ở kỳ chuyển nhượng sắp tới để trả lại món nợ với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch quốc nội một cách sòng phẳng nhất. Chuyển nhượng bóng đá từ Les Parisien, Real Madrid sẵn sàng chi ra khoản tiền lên đến 343 triệu bảng để chiêu mộ Mbappe. Đây là một con số thực sự khủng khiếp, nó gấp đến 1,8 lần thương vụ đắt giá nhất thế giới ở thời điểm hiện tại (Neymar đến PSG với mức giá 190 triệu bảng).Chuyển nhượng cầu thủ từ London, MU dành sự quan tâm đặc biệt của mình đến cầu thủ chạy cánh của PSV Eindhoven, Steven Bergwijn. Theo một nguồn tin từ tờ Cadena Ser, trong phiên chợ hè, cả Arsenal và MU đều bày tỏ ý định chiêu mộ Lucas Vazquez, song anh đã dứt khoát từ chối những lời đề nghị hấp dẫn này để tiếp tục đấu tranh tìm một vị trí chính thức trong đội hình Real Madrid. Theo tờ Calciomercato tiết lộ, dự kiến PSG ẽ bỏ ra khoản tiền trị giá 70 triệu euro để thuyết phục phía Barca nhả Antoine Griezmann. Theo nguồn tin từ El Desmarque, ngôi sao người Đức là Havertz hoàn toàn phớt lờ sự quan tâm đến từ Liverpool cũng như Barcelona, bởi anh đã chọn Real làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. Hàng loạt nguồn tin uy tín từ BBC, Goal hay The Times đều khẳng định, Tahith Chong đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Man United. Như vậy, Chong có thể rời MU theo dạng tự do khi hết hợp đồng vào cuối mùa này. Hiện Chong đang lắng nghe lời đề nghị từ Juventus. Thông tin mới từ Mundo Deportivo, thương vụ chiêu mộ Neymar của Barcelona hoàn toàn có thể diễn ra trong thời gian tới. Nếu không là mùa đông, mùa hè 2020 sẽ là thời điểm thích hợp để nhà đương kim vô địch La Liga thực hiện điều này. Nguồn tin từ trang báo 24Sata của Serbia cho biết, Nemanja Matic bắt đầu nghĩ đến chuyện ra đi ngay khỏi MU trong tháng Giêng tới vì không hài lòng với tình cảnh hiện tại. Tờ Mirror khẳng định rằng thời gian gần đây, các tuyển trạch viên của Tottenham đã tới Lyon theo dõi Memphis Depay, song họ cũng đồng thời để mắt đến màn trình diễn của Moussa Dembele. Clip Antoine Griezmann - Welcome to Barcelona 2019 - Skills & Goals - HD - Nguồn: Youtube

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ The Athletic, Man City bày tỏ mong muốn có được chữ ký của Oyarzabal. Sau thất bại muối mặt trước Liverpool, nhà ĐKVĐ Premier League muốn củng cố lại đội hình ở kỳ chuyển nhượng sắp tới để trả lại món nợ với đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch quốc nội một cách sòng phẳng nhất. Chuyển nhượng bóng đá từ Les Parisien, Real Madrid sẵn sàng chi ra khoản tiền lên đến 343 triệu bảng để chiêu mộ Mbappe. Đây là một con số thực sự khủng khiếp, nó gấp đến 1,8 lần thương vụ đắt giá nhất thế giới ở thời điểm hiện tại (Neymar đến PSG với mức giá 190 triệu bảng). Chuyển nhượng cầu thủ từ London, MU dành sự quan tâm đặc biệt của mình đến cầu thủ chạy cánh của PSV Eindhoven, Steven Bergwijn. Theo một nguồn tin từ tờ Cadena Ser, trong phiên chợ hè, cả Arsenal và MU đều bày tỏ ý định chiêu mộ Lucas Vazquez, song anh đã dứt khoát từ chối những lời đề nghị hấp dẫn này để tiếp tục đấu tranh tìm một vị trí chính thức trong đội hình Real Madrid. Theo tờ Calciomercato tiết lộ, dự kiến PSG ẽ bỏ ra khoản tiền trị giá 70 triệu euro để thuyết phục phía Barca nhả Antoine Griezmann. Theo nguồn tin từ El Desmarque, ngôi sao người Đức là Havertz hoàn toàn phớt lờ sự quan tâm đến từ Liverpool cũng như Barcelona, bởi anh đã chọn Real làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp. Hàng loạt nguồn tin uy tín từ BBC, Goal hay The Times đều khẳng định, Tahith Chong đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Man United. Như vậy, Chong có thể rời MU theo dạng tự do khi hết hợp đồng vào cuối mùa này. Hiện Chong đang lắng nghe lời đề nghị từ Juventus. Thông tin mới từ Mundo Deportivo, thương vụ chiêu mộ Neymar của Barcelona hoàn toàn có thể diễn ra trong thời gian tới. Nếu không là mùa đông, mùa hè 2020 sẽ là thời điểm thích hợp để nhà đương kim vô địch La Liga thực hiện điều này. Nguồn tin từ trang báo 24Sata của Serbia cho biết, Nemanja Matic bắt đầu nghĩ đến chuyện ra đi ngay khỏi MU trong tháng Giêng tới vì không hài lòng với tình cảnh hiện tại. Tờ Mirror khẳng định rằng thời gian gần đây, các tuyển trạch viên của Tottenham đã tới Lyon theo dõi Memphis Depay, song họ cũng đồng thời để mắt đến màn trình diễn của Moussa Dembele. Clip Antoine Griezmann - Welcome to Barcelona 2019 - Skills & Goals - HD - Nguồn: Youtube