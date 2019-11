Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU quay lại "tán" sao Serbia

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Tuttomercatoweb, Real sẽ thanh trừng Isco và James Rodriguez ngay tháng 1. HLV Zidane cũng lên danh sách 5 mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Trong đó, Paul Pogba là ngôi sao số 1 được nhắc đến, bên cạnh những Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Fabian Ruiz và Donny van de Beek. Chuyển nhượng bóng đá từ Marca cho biết, PSG sẵn sàng để Neymar ra đi với mức gia 258 triệu bảng. Đây là con số mà Barca hay Real có thể tiếp cận, nếu nuôi tham vọng chiêu mộ siêu sao người Brazil.Chuyển nhượng cầu thủ từ El Desmarque, Man City rất muốn chiêu mộ Ousmane Dembele, ngôi sao bị "thất sủng" tại Barcelona. Dembele từng cập bến Camp Nou với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, chấn thương và những vấn đề không hay bên ngoài sân cỏ ngày càng khiến cựu sao Borussia Dortmund trở nên đáng thất vọng. Tờ TeamTALK khẳng định rằng Tottenham đã phái các tuyển trạch viên tới theo dõi tiền đạo Habib Diallo của Metz. Không những vậy, nguồn tin này cho hay một loạt các CLB Premier League khác bao gồm Chelsea, Leicester City, Newcastle United, Norwich City và Watford cũng đang quan tâm đến chân sút 24 tuổi. Theo Mail Online, Man Utd đang liên kết để đưa Zlatan Ibrahimovic, một người cũ của sân Old Trafford trong bối cảnh Rashford hay Martial thi đấu không ổn định. Mới đây, Perez cũng chia sẻ về quyết định gia nhập Leicester City với tờ ABC của Tây Ban Nha. Cầu thủ này cho biết rằng Valencia đã quan tâm đến mình Tuy nhiên Leicester đề nghị và hứa tôi một dự án đầy tham vọng, nơi tiền vệ này sẽ đóng vai trò quan trọng. Theo nguồn tin được tờ L'Equipe, cả hai ông lớn châu Âu là MU và Barca đều đang quan sát rất kỹ càng quá trình phát triển của Camavinga và định giá sao mai này với giá 30 triệu bảng. Theo thông tin được tờ Don Balon đăng tải, gần đây đích thân Bruno Fernandes bày tỏ ý định tìm kiếm những thử thách mới ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo và anh cũng chỉ rõ đích danh bến đỗ mà mình mơ ước, đó chính là Real Madrid. Theo Calcio Mercato, Juventus ngày càng quan tâm sát sao đến Ivan Rakitic, dự tính đưa ngôi sao của Barcelona về Turin ngay tháng 1 tới. The Sun đưa tin, M.U vừa quay trở lại đàm phán Sergej Milinkovic-Savic, mục tiêu mà đội bóng thất bại hồi mùa hè vừa qua. Nguồn tin thân Old Trafford tiết lộ, Phó chủ tịch Ed Woodward muốn làm mới M.U cho những tham vọng lớn về chuyên môn lẫn thương mại. Clip Sergej Milinkovic-Savic - 2019 Skills Goals Assists Tricks - Nguồn: Youtube

