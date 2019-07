Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Barca tái khởi động đưa Neymar về Nou Camp

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ báo Sportske Novosti cho biết, MU hỏi mua sao mai người Tây Ban Nha là Dani Olmo với mức giá 40 triệu euro. Chuyển nhượng bóng đá từ tờ Mundo Deportivo cho hay tuần này sẽ trở thành chìa khóa then chốt để sáng tỏ tương lai cho Pogba. Cụ thể, tiền vệ số 6 sẽ gặp gỡ HLV Solskjaer và trình bày nguyện vọng được rời Manchester United ở phiên chợ hè 2019. Chuyển nhượng cầu thủ tờ France Football tiết lộ Bayern Munich đã bắt đầu xúc tiến thương vụ tuyển thủ người Pháp. Theo đó, Giám đốc thể thao, ông Hasan Salihamidzic được cho rằng vừa liên lạc với người đại diện của chân sút số 11. Chelsea dường như sắp có HLV mới cho mùa giải tới và đó sẽ là cái tên rất quen thuộc với CĐV của The Blues là Frank Lampard. Trên trang chủ của mình, Bristol City vui mừng thông báo chiêu mộ thành công Tomas Kalas. Cầu thủ người Séc gia nhập đại diện Championship theo bản hợp đồng trị giá 9 triệu euro, một kỷ lục trong lịch sử của đội chủ sân Ashton Gate. Cụ thể, theo nguồn tin từ Esporte Interativo, Barca đã cử một cái tên đi gặp người đại diện của Neymar. Các báo cáo từ tờ The Sun cho biết, đội bóng Bắc London đã sẵn sàng ra đề nghị chính thức cho ngôi sao Jarrod Bowen, người đang thuộc biên chế Hull City. CLB chơi tại Championship định giá cầu thủ 22 tuổi 15 triệu bảng nhưng cũng sẵn sàng để anh ra đi với số tiền 12 triệu bảng. Trên trang chủ, Liverpool đã xác nhận việc hoàn tất mọi thủ tục bán đứt tiền đạo Danny Ings cho Southampton. Arsenal vẫn quan tâm đến Wilfried Zaha, nhưng khúc mắc ở đây vẫn là vấn đề tiền bạc... Tiền đạo Ben Yedder cũng lọt vào "mắt xanh" của Manchester United. Quỷ đỏ đang nỗ lực tìm kiếm một cái tên thay thế cho Romelu Lukaku. Lo ngại sẽ mất đi trụ cột vào tay M.U, Sevilla đã tính đường bổ sung cho hàng công bằng một nhân tố mới.

