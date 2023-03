Chuyển khoản cho chồng, Xoài Non và Huyền 2K4 đọ độ chênh lệch

Xoài Non và Huyền 2k4 là hai hot girl nổi tiếng không chỉ vì xinh đẹp mà họ còn trở thành nàng dâu hào môn nhiều người mơ ước. Hai nàng hot girl 2K luôn được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh, cũng bởi làm dâu nhà giàu nên cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ với gia đình chồng của họ luôn được dân mạng quan tâm. Mới đây, Lê Thị Khánh Huyền khoe chuyển khoản cho chồng hàng chục triệu đồng làm quà sinh nhật tuổi mới. Nhìn số tiền ai cũng choáng vì độ chịu chi của cô nàng, thậm chí độ chiều chồng của Huyền 2K4 cũng khiến nhiều chị em ghen tị. Được biết, Huyền 2k4 và Bụt hơn kém nhau 7 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của cô nàng vô cùng viên mãn khi được chồng cưng chiều và bố mẹ chồng yêu quý. Chứng kiến cuộc sống làm dâu nhà giàu của Huyền ai cũng mong ước. Trái ngược với Huyền 2K4 màn chuyển khoản cho chồng của hot girl Xoài Non lại làm dân tình "té ngửa". Cụ thể, nhân dịp Valentine trắng, Xemesis đã gây chú ý khi khoe được bà xã tặng quà. Món quà mà vợ anh chàng tặng lại khiến dân tình ngã ngửa và "muốn xỉu ngang". Theo đó, Xoài Non đã chuyển khoản cho chồng hẳn 1.403 đồng tương ứng với ngày 14/3. Món quà “của ít lòng nhiều” này khiến khán giả bật cười vì sự hài hước và troll chồng độc đáo của hot girl. Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Xemesis đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Fan yêu mến lâu năm đã quá quen những màn troll nhau qua lại của Xoài Non và Xemesis. Còn Huyền 2k4 và Bụt lại tình cảm và đỡ hơn cặp còn lại. Ảnh: FBNV

