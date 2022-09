Chụp ảnh nội y trên tàu điện, gái xinh nhận cái kết nhớ đời

Cách đây ít ngày, mạng xã hội xứ Trung xôn xao bàn tán về hình ảnh một cô gái chỉ mặc bikini, tạo dáng phản cảm trên tàu điện ngầm khiến nhiều người chứng kiến vừa tò mò vừa kinh hãi. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 5h54' ngày 2/9, trên tàu điện ngầm tuyến số 6, từ ga Đại Lộ Thế Kỷ Metro Thượng Hải hướng đi đến ga GangCheng và bị camera an ninh tàu ghi lại toàn bộ diễn biến. Theo đó, một cô gái được cho là người mẫu nội y, mặc bikini 2 mảnh, đi guốc cao, đầu đội mũ hình thỏ đang đứng tạo dáng ngay giữa tàu điện. Cảnh tượng ăn mặc phản cảm của cô gái lập tức thu hút sự chú ý của những hành khách cùng toa. Ảnh minh hoạ. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là cô mẫu này không hề ngại ngần tạo những dáng kiêu gợi, đầy phản cảm để ekip của mình "bắt trọn khoảnh khắc". Ảnh minh hoạ. Dù biết đây là công việc của họ, nhưng những người khách vô tình có mặt tại đó đều tỏ ra rất bối rối và ái ngại trước hoạt động phản cảm nơi công cộng này. Ảnh minh hoạ. Sau sự việc được phản ánh, lực lượng an ninh tàu điện ngầm đã phát hiện và nhanh chóng mời công an đến làm việc với nhóm người gây chú trên. Công an điều tra cho biết, Xiong Mouni (nữ, 24 tuổi) và Lou Mou (nữ, 24 tuổi) rủ bạn là Jiang Mouran (nữ, 24 tuổi) làm người mẫu quảng cáo sản phẩm đồ lót mà họ bán. Cùng với 3 cô gái đi cùng với 1 thợ chụp ảnh là Zhang Moufan (nam, 23 tuổi). Nhân viên tàu Metro Thượng Hải cho biết, theo nội dung video có thể thấy cả 4 hành khách này đều không đeo khẩu trang đúng theo quy định phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra việc ăn mặc quá hở hang, lố lăng cũng sẽ gây ra phản cảm cho những hành khách xung quanh và là mất trật tự hoạt động bình thường của tàu điện ngầm. Hiện cả 4 người đều bị cảnh sát phạt hành chính theo pháp luật về tội cố ý gây rối trật tự nơi công cộng. Trước đó, không ít lần hành động các netizen phải nóng mắt với màn ăn mặc phản cảm trên tàu điện ngầm.

Cách đây ít ngày, mạng xã hội xứ Trung xôn xao bàn tán về hình ảnh một cô gái chỉ mặc bikini, tạo dáng phản cảm trên tàu điện ngầm khiến nhiều người chứng kiến vừa tò mò vừa kinh hãi. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 5h54' ngày 2/9, trên tàu điện ngầm tuyến số 6, từ ga Đại Lộ Thế Kỷ Metro Thượng Hải hướng đi đến ga GangCheng và bị camera an ninh tàu ghi lại toàn bộ diễn biến. Theo đó, một cô gái được cho là người mẫu nội y, mặc bikini 2 mảnh, đi guốc cao, đầu đội mũ hình thỏ đang đứng tạo dáng ngay giữa tàu điện. Cảnh tượng ăn mặc phản cảm của cô gái lập tức thu hút sự chú ý của những hành khách cùng toa. Ảnh minh hoạ. Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là cô mẫu này không hề ngại ngần tạo những dáng kiêu gợi, đầy phản cảm để ekip của mình "bắt trọn khoảnh khắc". Ảnh minh hoạ. Dù biết đây là công việc của họ, nhưng những người khách vô tình có mặt tại đó đều tỏ ra rất bối rối và ái ngại trước hoạt động phản cảm nơi công cộng này. Ảnh minh hoạ. Sau sự việc được phản ánh, lực lượng an ninh tàu điện ngầm đã phát hiện và nhanh chóng mời công an đến làm việc với nhóm người gây chú trên. Công an điều tra cho biết, Xiong Mouni (nữ, 24 tuổi) và Lou Mou (nữ, 24 tuổi) rủ bạn là Jiang Mouran (nữ, 24 tuổi) làm người mẫu quảng cáo sản phẩm đồ lót mà họ bán. Cùng với 3 cô gái đi cùng với 1 thợ chụp ảnh là Zhang Moufan (nam, 23 tuổi). Nhân viên tàu Metro Thượng Hải cho biết, theo nội dung video có thể thấy cả 4 hành khách này đều không đeo khẩu trang đúng theo quy định phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra việc ăn mặc quá hở hang, lố lăng cũng sẽ gây ra phản cảm cho những hành khách xung quanh và là mất trật tự hoạt động bình thường của tàu điện ngầm. Hiện cả 4 người đều bị cảnh sát phạt hành chính theo pháp luật về tội cố ý gây rối trật tự nơi công cộng. Trước đó, không ít lần hành động các netizen phải nóng mắt với màn ăn mặc phản cảm trên tàu điện ngầm.