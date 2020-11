Chuẩn rich kid, streamer giàu nhất Việt Nam lái siêu xe rước dâu

Hôm nay, 14/11, hôn lễ được mong chờ của " streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis và vợ trẻ 2k2 Xoài Non sẽ chính thức diễn ra tại Vinpearl Luxury Landmark 81. Cả hai đều đều là những nhân vật đáng chú ý khi sở hữu lượng follow khủng trên MXH, chàng là một trong Tứ Hoàng của làng streamer Việt, còn nàng là hot girl nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp pha nét Tây cuốn hút. Đám cưới của cặp đôi chênh nhau tới 13 tuổi này được dự đoán là sẽ cực kỳ hoành tráng. Đặc biệt mới đây khi lộ diện xe hoa đón dâu thuộc hàng khủng cũng đủ khiến dân tình phải lác mắt rồi. Được biết, Xemesis sẽ đón cô dâu Xoài Non về dinh bằng chiếc xế hộp BMW I8 bạc tỷ của chàng. BMW i8 có giá lăn bánh vào khoảng 7,5 tỷ đồng và từng được ví là hàng độc, lạ mà không phải ai đam mê xe cũng có thể sở hữu. Đây cũng là chiếc xe được Xemesis dùng trong đám hỏi của cặp đôi vào tháng 11 năm ngoái. Xe hoa cho đám cưới chính là chiếc siêu xe BMW i8 của Xemesis. Xemesis được biết đến là nhân vật giàu có nhất của làng streamer Việt hiện nay. Kênh YouTube của nam streamer hiện đã có gần 900.000 lượt theo dõi, trang cá nhân cũng thu hút đến hơn 200 nghìn người follow. Tháng 11/2019, streamer giàu nhất Việt Nam chính thức nên duyên cùng hot girl Xoài Non (Phạm Trang), và trở thành một trong những cặp đôi trai tài - gái sắc nhất làng game Việt. Vào hôm nay (14/11), đám cưới của Xemesis và hot girl Xoài Non sẽ được diễn ra. Đây là một trong những đám cưới được cộng đồng mạng mong chờ nhất nửa cuối năm 2020. Mời độc giả xem video: Hội "Tứ Hoàng Streamer" PewPew, ViruSs, Mixi Gaming, Xemesis - Nguồn: YAN News

