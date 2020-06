Chú mèo tròn như quả bóng bổng trở thành idol trên MXH

Gương mặt lúc nào cũng ngơ ngác, thân hình mũm mĩm, tròn như quả bóng là nhận xét chung của nhiều người khi nhìn thấy loạt ảnh về chú mèo tên Pitoe (4 tuổi). Bên cạnh nhiều bình luận khen đáng yêu, không ít người bày tỏ sự lo ngại cho sức khỏe Pitoe, sợ chú bị béo phì do ăn uống quá độ. Tuy nhiên, một trong những lý do khiến Pitoe có vẻ ngoài như vậy là căn bệnh vẹo cột sống hiếm gặp ở mèo. Chú mèo 4 tuổi thuộc giống mèo Anh lông ngắn được gia đình của Marie nhận nuôi cách đây không lâu. "Vì Pitoe bị vẹo cột sống khá nghiêm trọng nên cơ thể của nó ngắn hơn nhiều so với những con mèo bình thường. Bố mẹ tôi là bác sĩ thú y. Một ngày nọ, họ phát hiện Pitoe sắp bị một người bán mèo bỏ rơi vì vẻ ngoài xấu nên quyết định nhận nuôi", Marie nói với Bored Panda. Ông bà Marie vốn là người rất thích mèo song trước đây không dám nhận nuôi vì sợ chúng có thể nhảy qua ban công bị thương hoặc làm phiền gia đình hàng xóm. "Nhưng Pitoe lại khác, chính vì bị vẹo cột sống, nó không thể nhảy lên cao mà chỉ có thể di chuyển loanh quanh. Vì vậy, bố mẹ tôi đã tặng lại Pitoe cho ông bà nuôi. Pitoe giống như một món quà dành cho gia đình tôi vậy", Marie chia sẻ. Dù không thể nhảy lên cao, Pitoe vẫn có thể thực hiện các hoạt động khác như nhiều con mèo bình thường. Chú mèo 4 tuổi thường đi lại lạch bạch quanh nhà, chạy, chơi và leo trèo những nơi thấp khá giỏi. "Nhiều người lo lắng Pitoe bị béo phì nhưng thực ra thân hình nó như vậy một phần do cột sống bị vẹo. Chúng tôi vẫn luôn cho nó kiểm tra sức khỏe thường xuyên và đảm bảo chế độ ăn lành mạnh. Nó cũng không gặp đau đớn gì", Marie cho biết. Khác với vẻ ngoài luôn ngơ ngác và thân hình tròn trịa nặng nề, Pitoe khiến mọi người trong gia đình Marie ngạc nhiên khi rất hiếu động, vui tươi dù cũng có những ngày "khó ở", không chịu ăn hoặc hay hất đổ bát nước của mình. Mỗi khi nhà có khách, Pitoe thường tiến đến gần họ, nằm xuống gần chân khách để đợi được vuốt ve. Mới đây, Marie quyết định chia sẻ câu chuyện về Pitoe lên mạng và thu hút sự thích thú của nhiều người. Tài khoản Marie lập riêng cho chú mèo cũng nhận được hơn 3.000 follow chỉ sau ít ngày. Cô cũng hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích mọi người nhận nuôi những con vật có tình trạng đặc biệt.

