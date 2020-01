Chồng nhậu say, người vợ làm hành động khiến CĐM vỗ tay

Những ngày cuối năm, cánh mày râu lại liên miên với những trận nhậu tất niên, họp mặt cuối năm, tổng kết... Và kết quả là các ông chồng nhậu say trước khi trở về nhà. Mới đây, hình ảnh người đàn ông uống rượu say mềm người ngồi phía sau xe máy được vợ chở về nhà. Đáng nói có lẽ do hơi quá chén nên người phụ nữ phải dùng chiếc khăn cột ngang người chồng để đảm bảo an toàn, chân người đàn ông cũng chỉ còn lại đôi tất mà chẳng hề thấy giày dép đâu cả gây chú ý CĐM. Thậm chí, vừa đi đường, người phụ nữ vừa phải chú ý an toàn vì chồng chẳng còn tỉnh táo, thậm chí tay phải ôm eo vợ rồi gục cả đầu lên vào suốt quãng đường di chuyển. Chỉ sau ít giờ đăng tải, hình ảnh trên đã nhận được sự quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng. Việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông mới áp dụng mới đây, nhưng không ít những hình ảnh người vợ phải đến tận quán nhậu đón chồng về nhà đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Cũng chỉ bởi thương chồng, tiếc số tiền phải bỏ là nộp phạt mà không ít chị vợ phải lặn lội đi đón chồng sau mỗi lần nhậu xỉn. Chứng kiến hình ảnh này, trên diễn đàn OFFB, nickname T.Q.T có bình luận: "Cột như vậy hơi nguy hiểm nha. Nếu là tôi thì sẽ gọi taxi cho về. Đèo như thế này nguy hiểm. Phụ nữ tay lái yếu, xử lí tình huống không thể nhanh khỏe bằng đàn ông được"" Đứng về phía người phụ nữ, nicknaem L.A.P chia sẻ thêm: "Người ngoài nhìn thì thấy hài, nhưng người nhà nhất là vợ con thì chắc chán ngán lắm. Uống thế này khổ vợ khổ con chứ mấy ông bạn nhậu nâng cốc cùng có thấy đâu. Nếu có bản lĩnh uống phải kiểm soát được và tự đi về dù bằng phương tiện gì chứ". Sau khi nghị định xử phạt người uống rượu bia tham gia giao thông có hiệu lực, thì tình trạng nhậu xỉn của các ông chồng cũng có chiều hướng giảm hơn. Không chỉ biết uống có chừng mực mà mỗi khi say nhiều ông chồng cũng đã biết chủ động "đón taxi về nhà" vừa để đảm bảo an toàn lại tránh bị phạt khi kiểm tra nồng độ cồn. Thế nhưng, sau khi uống say mềm nhũn người, một số anh chồng đã "nhờ vợ" đến tận nơi chở về nhà cho an toàn.

Những ngày cuối năm, cánh mày râu lại liên miên với những trận nhậu tất niên, họp mặt cuối năm, tổng kết... Và kết quả là các ông chồng nhậu say trước khi trở về nhà. Mới đây, hình ảnh người đàn ông uống rượu say mềm người ngồi phía sau xe máy được vợ chở về nhà. Đáng nói có lẽ do hơi quá chén nên người phụ nữ phải dùng chiếc khăn cột ngang người chồng để đảm bảo an toàn, chân người đàn ông cũng chỉ còn lại đôi tất mà chẳng hề thấy giày dép đâu cả gây chú ý CĐM. Thậm chí, vừa đi đường, người phụ nữ vừa phải chú ý an toàn vì chồng chẳng còn tỉnh táo, thậm chí tay phải ôm eo vợ rồi gục cả đầu lên vào suốt quãng đường di chuyển. Chỉ sau ít giờ đăng tải, hình ảnh trên đã nhận được sự quan tâm và bình luận của cộng đồng mạng. Việc xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông mới áp dụng mới đây, nhưng không ít những hình ảnh người vợ phải đến tận quán nhậu đón chồng về nhà đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Cũng chỉ bởi thương chồng, tiếc số tiền phải bỏ là nộp phạt mà không ít chị vợ phải lặn lội đi đón chồng sau mỗi lần nhậu xỉn. Chứng kiến hình ảnh này, trên diễn đàn OFFB, nickname T.Q.T có bình luận: "Cột như vậy hơi nguy hiểm nha. Nếu là tôi thì sẽ gọi taxi cho về. Đèo như thế này nguy hiểm. Phụ nữ tay lái yếu, xử lí tình huống không thể nhanh khỏe bằng đàn ông được"" Đứng về phía người phụ nữ, nicknaem L.A.P chia sẻ thêm: "Người ngoài nhìn thì thấy hài, nhưng người nhà nhất là vợ con thì chắc chán ngán lắm. Uống thế này khổ vợ khổ con chứ mấy ông bạn nhậu nâng cốc cùng có thấy đâu. Nếu có bản lĩnh uống phải kiểm soát được và tự đi về dù bằng phương tiện gì chứ". Sau khi nghị định xử phạt người uống rượu bia tham gia giao thông có hiệu lực, thì tình trạng nhậu xỉn của các ông chồng cũng có chiều hướng giảm hơn. Không chỉ biết uống có chừng mực mà mỗi khi say nhiều ông chồng cũng đã biết chủ động "đón taxi về nhà" vừa để đảm bảo an toàn lại tránh bị phạt khi kiểm tra nồng độ cồn. Thế nhưng, sau khi uống say mềm nhũn người, một số anh chồng đã "nhờ vợ" đến tận nơi chở về nhà cho an toàn.