Chồng cũ Âu Hà My tậu xế hộp, khoe biệt phủ 7 tầng

Mới đây trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Trọng Hưng gây chú ý khi cập nhật bài đăng mới. Lần lên sóng này, không khoe ảnh chăm chỉ làm việc, chồng cũ Âu Hà My tiết lộ vừa tậu một em xế hộp đắt tiền. "Xe tớ mua mà bố mẹ tớ cũng cho một ít, nhưng xe tớ đấy", Nguyễn Trọng Hưng viết. Cũng trong bài đăng này, chồng cũ Âu Hà My tiết lộ đang đặt một mẫu xe khác nữa và chờ ngày rinh nốt sản phẩm ấy về. Ngoài ra, 9X còn khoe thêm căn hộ cực hoành tráng ở quê. Bất động sản gồm 7 tầng, được xây trên một khu đất rộng. Dù không phải lần đầu tiên khoe nhà nhưng ai nhìn cũng phải trầm trồ về số tài sản cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh đang sở hữu. Nguyễn Trọng Hưng từng được nhiều bạn trẻ biết đến vì vào vai Hưng "Chim én” trong bộ phim học trò Bộ Tứ 10A8. Nam diễn viên còn tham gia diễn xuất trong nhiều phim khác như 7 Ngày Cho Tình Yêu, Taxi Đêm, Tìm Lại, Lột Xác, Đi Qua Mùa Hạ,... Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình điển trai, trong thời gian theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh, Trọng Hưng có thành tích học tập xuất sắc, giành được học bổng của trường. Ngoài ra, hot boy 9X còn gây ấn tượng khi có gia thế chả phải dạng vừa. Trước đó, Trọng Hưng từng gây chú ý tặng vợ cũ Hà My những món quà đắt đỏ khi cặp đôi đang trong thời gian mặn nồng. Mỗi nhà hàng họ đặt chân tới đều thuộc hàng 4,5 sao ở Hà Nội. Trong cuộc hôn nhân với Âu Hà My, Trọng Hưng từng làm nhiều người gato khi cùng bà xã chi khoản tiền lớn sang Pháp chụp ảnh cưới. Đám hỏi của cả 2 cũng gây chú ý khi rước dâu bằng xe hạng sang, không gian sang chảnh không khác gì tiệc cưới. Hôn lễ của cô giáo hot girl và chồng hot boy cũng cực kỳ rầm rộ khi chỉ nguyên tiền váy cưới cũng có giả cả trăm triệu đồng, tiệc đãi khách tại một khách sạn 5 sao có tiếng tại Hà Nội.

