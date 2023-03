Chớm hè, DJ Mie khởi động đường đua khoe bikini cực cháy

Nữ DJ Mie (tên thật Trương Tiểu My, SN 1995, quê Đà Nẵng) vượt qua hàng trăm thí sinh trong và ngoài nước để đạt vị trí quán quân "Miss DJ 2015" - cuộc thi tìm kiếm và phát triển các tài năng DJ trẻ. Mới đây trên trang cá nhân, DJ Mie khoe những bức ảnh mới khi có chuyến du lịch ngay tại quê hương của mình là Đà Nẵng. Điều khiến những bức ảnh của gái xinh này gây chú ý đó là cô nàng diện bikini cực quyến rũ. Vốn sở hữu thân hình đẹp không chỗ chê, dj xinh đẹp Mie tự tin diện áo tắm trong lần xuất hiện này. Vòng nào vòng nấy của cô nàng khiến ai cũng phải khen ngợi. Đây là lần hiếm hoi, Mie khoe áo tắm trên trang cá nhân. Nhờ gương mặt xinh xắn, Mie được khán giả và đồng nghiệp phong là "Hoa hậu DJ". Từ khi bước chân vào sự nghiệp "quay đĩa", DJ Mie chọn cho mình phong cách thể thao, cá tính. Trước đó, Mie từng tiết lộ dù đã nhiều lần thử sức với bikini nhưng mãi cho tới gần đây cô nàng mới mạnh dạn đăng tải lên Facebook cá nhân. "Tôi đăng một tấm làm ảnh đại diện nhưng fan tỏ ra không thích với hình ảnh hở bạo và muốn tôi theo đuổi phong cách trước đây định hình sẵn" - DJ Mie chia sẻ. Học hết cấp 3, Mie thi vào trường cao đẳng Múa Việt Nam. Người đẹp nhớ lại, trong một lần đi show diễn cho DJ Lê Trình, cô biên đạo và biểu diễn bài Love you and love me. Sau một thời gian cả hai làm việc chung, 9X biết đến và hiểu hơn về nghề DJ. Tiếp xúc nhiều với DJ, Mie thay đổi quan điểm không tốt về nghề này. Cô cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ thầy giáo, những người đi trước và tự mày mò nghiên cứu. Bên cạnh vẻ ngoài ưa nhìn, DJ Mie còn sở hữu làn da trắng không tì vết. Cô gái 22 tuổi tâm sự: "Một lần sau buổi diễn ở bar, tôi ra về thì bị người lạ đi theo xô ngã xe, trầy trụa chân tay. Vừa đau vừa buồn, tôi về quê 1 tháng điều trị vết thương. Thậm chí khi đã bình phục, chân tôi còn để lại vết sẹo lớn". Dù gặp sự cố trong sự nghiệp nhưng Mie không nản chí. Cô vẫn đều đặn chơi nhạc tại các quán bar, pub... Lần này, nữ DJ may mắn và công việc thuận lợi hơn khi gặp những đồng nghiệp tốt bụng, tận tình giúp đỡ.

Nữ DJ Mie (tên thật Trương Tiểu My, SN 1995, quê Đà Nẵng) vượt qua hàng trăm thí sinh trong và ngoài nước để đạt vị trí quán quân "Miss DJ 2015" - cuộc thi tìm kiếm và phát triển các tài năng DJ trẻ. Mới đây trên trang cá nhân, DJ Mie khoe những bức ảnh mới khi có chuyến du lịch ngay tại quê hương của mình là Đà Nẵng. Điều khiến những bức ảnh của gái xinh này gây chú ý đó là cô nàng diện bikini cực quyến rũ. Vốn sở hữu thân hình đẹp không chỗ chê, dj xinh đẹp Mie tự tin diện áo tắm trong lần xuất hiện này. Vòng nào vòng nấy của cô nàng khiến ai cũng phải khen ngợi. Đây là lần hiếm hoi, Mie khoe áo tắm trên trang cá nhân. Nhờ gương mặt xinh xắn, Mie được khán giả và đồng nghiệp phong là "Hoa hậu DJ". Từ khi bước chân vào sự nghiệp "quay đĩa", DJ Mie chọn cho mình phong cách thể thao, cá tính. Trước đó, Mie từng tiết lộ dù đã nhiều lần thử sức với bikini nhưng mãi cho tới gần đây cô nàng mới mạnh dạn đăng tải lên Facebook cá nhân. "Tôi đăng một tấm làm ảnh đại diện nhưng fan tỏ ra không thích với hình ảnh hở bạo và muốn tôi theo đuổi phong cách trước đây định hình sẵn" - DJ Mie chia sẻ. Học hết cấp 3, Mie thi vào trường cao đẳng Múa Việt Nam. Người đẹp nhớ lại, trong một lần đi show diễn cho DJ Lê Trình, cô biên đạo và biểu diễn bài Love you and love me. Sau một thời gian cả hai làm việc chung, 9X biết đến và hiểu hơn về nghề DJ. Tiếp xúc nhiều với DJ, Mie thay đổi quan điểm không tốt về nghề này. Cô cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ thầy giáo, những người đi trước và tự mày mò nghiên cứu. Bên cạnh vẻ ngoài ưa nhìn, DJ Mie còn sở hữu làn da trắng không tì vết. Cô gái 22 tuổi tâm sự: "Một lần sau buổi diễn ở bar, tôi ra về thì bị người lạ đi theo xô ngã xe, trầy trụa chân tay. Vừa đau vừa buồn, tôi về quê 1 tháng điều trị vết thương. Thậm chí khi đã bình phục, chân tôi còn để lại vết sẹo lớn". Dù gặp sự cố trong sự nghiệp nhưng Mie không nản chí. Cô vẫn đều đặn chơi nhạc tại các quán bar, pub... Lần này, nữ DJ may mắn và công việc thuận lợi hơn khi gặp những đồng nghiệp tốt bụng, tận tình giúp đỡ.