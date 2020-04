Chơi Tiktok, Quang Hải bất ngờ khoe hình xăm theo cách "cool ngầu"

Mới đây trong một clip được đăng tải trên tiktok, Quang Hải bất ngờ khoe hình xăm trên bắp tay phải. Theo đó, hình xăm mới của tiền vệ Quang Hải là một bức tranh được lồng ghép nhiều biểu tượng vào nhau gồm số 19 (số áo của Quang Hải), biểu tượng ngôi sao vàng, trái bóng và hai dòng chữ khá dài. Với hình xăm mới "tậu" này có thể thấy, những hình xăm trên đều liên quan tới bóng đá. Đây được xem là cách Quang Hải thể hiện tình yêu với trái bóng tròn và màu cờ sắc áo với đội tuyển. Được biết, đây là hình xăm thứ 3 của Quang Hải trên cơ thể. Hình xăm này được thực hiện vào trước ngày 12/4, đánh dấu sinh nhật thứ 23 của tiền vệ người Đông Anh. Quang Hải là cầu thủ khá "nghiện" xăm mình. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang sở hữu tổng cộng 3 hình xăm trên cơ thể, nhưng có đến 2 hình xăm khá to. Quang Hải thích xăm những dòng chữ hay biểu tượng có ý nghĩa cổ động tinh thần và thể hiện cái tôi cá nhân rất mạnh mẽ. Hình xăm nổi tiếng nhất của cầu thủ xứ Đông Anh là hai chữ QH (Quang Hải) được lồng vào nhau với nhiều họa tiết bao quanh ở ngực phải. Kèm với đó, Quang Hải còn xăm một cái là hình vương miện của đức vua thể hiện khao khát trở thành cầu thủ giỏi nhất. Hình xăm của Quang Hải không ít lần bị cánh phóng viên thể thao "săn" trong dịp tiền vệ này khoe body. Ngoài ra, cầu thủ CLB Hà Nội còn có một dòng chữ nơi cổ tay. Hình xăm "Family is my strength" có ý nghĩa là Gia đình là nguồn sức mạnh của tôi. Hình xăm là một điều không còn xa lạ trong làng bóng đá Việt Nam. Ngoài lý do thẩm mỹ, các hình xăm thường mang ý nghĩa riêng đối với từng cá nhân. Trước Quang Hải, Công Vinh hay Công Phượng đều có cho mình bộ sưu tập hình xăm cực chất trên cơ thể. Mới đây nhất, gia nhập hàng cầu thủ "xăm trổ" của đội tuyển Việt Nam còn có trung vệ Nguyễn Thành Chung đồng đội của Quang Hải tại cấp độ CLB cũng như ĐTQG. Mời quý độc giả xem video: Clip: Quang Hải khoe trọn hình xăm mới - Nguồn: Tiktok

