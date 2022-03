Chơi gameshow, hot girl Xoài Non lộ sắc vóc không tì vết

Xoài Non không chỉ được biết đến với vai trò là vợ của "nam streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis mà cô nàng còn nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp với gương mặt lai Tây đầy cuốn hút, dù 100% là gái Việt. Hot girl Xoài Non có trang điểm hay mặt mộc thì với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn và sống mũi cao đều khiến các chị em phải ghen tị. Thậm chí, nhiều fan hâm mộ cũng cho rằng, sau khi lấy chồng, nhan sắc của cô nàng lại càng lên hương hơn. Xoài Non đang lấn sân sang địa hạt giải trí, cụ thể là làm diễn viên, bên cạnh đó, gái xinh sinh năm 2002 cũng chăm chỉ tham gia các gameshow truyền hình và mới đây là góp mặt trong chương trình Chọn Ai Đây. Ngay từ khi vừa xuất hiện, diễn viên Trường Giang đã xuýt xoa và dành lời khen Xoài Non quá xinh đẹp, khiến cô nàng ngại ngùng không thôi. Vẫn là Xoài Non với màu tóc khói bắt mắt, càng giúp tôn lên làn da đã trắng lại càng sáng hơn. Trên sóng truyền hình trực tiếp bất chấp đủ mọi camera, Xoài Non vẫn xinh đẹp lộng lẫy, từ gương mặt đến vóc dáng đều đáng ngưỡng mộ. Thậm chí trong nhiều cảnh quay cận mặt Xoài Non luôn cho thấy nhan sắc "không phải dạng vừa". Bên cạnh đó, nhiều người hài hước cho rằng, Xoài Non đẹp thế này bảo sao Xemesis lại bất chấp để theo đuổi từ lúc "em chưa 18". Tên tuổi cô nàng càng được quan tâm hơn khi kết đôi với Xemesis (sinh năm 1989) - nổi tiếng trong cộng đồng game với xuất thân giàu có. Sau thời gian yêu đương mặn nồng, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân, đám cưới được tổ chức ngày 14/11/2020. Nếu theo dõi hot girl Xoài Non thường xuyên ai tinh ý sẽ nhận ra cô cũng là người có niềm đam mê với xăm hình. Nhưng bà xã Xemesis xăm không nhiều, các hình trông cũng rất nhỏ nhắn, xinh xắn. Xoài Non tiết lộ, cô có hình xăm đầu tiên là năm 15 tuổi. Gia đình cô đã rất sốc khi biết chuyện, trong khi mẹ chỉ biết khóc, còn bố im lặng không nói gì. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

