Hot girl Xoài Non lần đầu tiết lộ cách đối xử của nhà chồng

Từ khi làm dâu nhà hào môn, hot girl Xoài Non không gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại gì. Vì nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng dễ thương, biết quan tâm nên cô nàng luôn được mọi người cưng chiều hết nấc. Mới đây, hot girl Xoài Non có chia sẻ lên TikTok, khi cả nhà đang ăn bún đậu thì bố chồng dùng kéo cắt bỏ mỡ của miếng thịt vì biết con dâu đang giảm cân không ăn được mỡ. Nhìn hình ảnh quan tâm chuẩn điểm 10 này của bố chồng Xoài Non, dân mạng lại được phen trầm trồ. Không phải ai cũng số hưởng như vợ streamer Xemesis. Bên dưới clip, dân mạng thi nhau để lại bình luận ghen tị với hạnh phúc của Xoài Non: "Chồng yêu thương nhà chồng chiều thế này thì còn gì bằng. Sướng nhất chị Xoài." hay "Xin vía được gia đình chồng thương giống chị Xoài." Trước đây cũng có lần Xoài Non chia sẻ về bố chồng trên TikTok: "Bố có vẻ ngoài nghiêm nghị, mọi người trong nhà không ai dám nói chuyện với bố. Nhưng khi tôi về, tôi hay chọc bố và kéo bố gần với mọi người hơn, thành ra bố rất cưng tôi. Mọi người cũng thấy tính đó nên rất mến tôi" Bố chồng Xoài Non cũng từng hứa nếu vợ chồng gái xinh sinh được bé gái thì sẽ cho căn nhà, còn sinh con trai sẽ cho khách sạn. Người ta về làm dâu thường ít nhiều cũng có xích mích với mẹ chồng nhưng Xoài Non thì khác, cô nàng không chỉ được ông xã hết mực cưng chiều, mà còn được bố mẹ chồng xem như con gái ruột trong nhà. Xoài Non được khen là ngoan ngoãn, lễ phép và hiếu thảo, thậm chí, mẹ Xemesis còn tuyên bố: "Vui! Rất là hạnh phúc. Bao nhiêu tài sản sẽ cho con hết". Ngay lập tức Xoài Non dành lời ngọt ngào cho mẹ chồng của mình: "Được mẹ ơi, con yêu mẹ". Cuộc đời Xoài Non đã bước sang trang mới khi về làm dâu nhà streamer giàu nhất Việt Nam. Xoài Non được yêu thương, xem như con gái trong nhà, kể cả bố mẹ chồng khó tính cũng cưng chiều nàng dâu nhỏ tuổi nhất này. Mời độc giả xem video: Top 4 HOT GIRL nổi lên không nhờ NHAN SẮC mà nhớ một thức khác - Nguồn: Yan News

