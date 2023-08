Choáng với phòng thay đồ trong biệt thự triệu đô của Xoài Non

Lấy chồng giàu từ khi còn trẻ, Xoài Non liên tiếp khiến netizen choáng ngợp với cuộc sống xa hoa nhiều người ao ước. Vào khoảng thời gian này của năm trước, vợ chồng hot girl Xoài Non đã chuyển về sống tại khu biệt thự ở quận 2. Trước đó họ sống tại một căn hộ chung cư cao cấp. Đã khoảng 1 năm từ ngày chuyển về căn biệt thự tiền tỷ ấy, mới đây hot girl Sài thành hé lộ toàn bộ không gian của phòng thay đồ khiến nhiều người trầm trồ. Trước đó trong vlog giới thiệu toàn bộ căn nhà, Xoài Non và ông xã Xemesis cũng đã khoe về căn phòng được thiết kế đặc biệt này song thời điểm đó vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Được biết, phòng thay đồ này của Xoài Non được đập thông từ 3 phòng. Ước tính, cô nàng hiện tại phải có hơn 600 bộ quần áo, chưa kể giày dép, túi xách và phụ kiện. Nhiều người phải trầm trồ bởi không gian phòng thay đồ rộng rãi, trông không khác gì một cửa hàng quần áo. Bà xã Xemesis còn cẩn thận phân loại trang phục theo kiểu dáng, công dụng và sắp xếp theo màu rất ngăn nắp, gọn gàng. Những món đồ hiệu khác như túi xách, giày dép đến từ các thương hiệu đình đám như YSL, Gucci, Chanel được Xoài Non trưng bày cẩn thận. Riêng kính mắt, đồng hồ hay trang sức, Xoài Non thiết kế tủ đựng riêng ở giữa căn phòng. Phía dưới đoạn clip của Xoài Non, netizen trầm trồ và liên tục cảm thán về độ giàu có, chịu chơi của cô nàng. Ảnh: Tổng hợp

