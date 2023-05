Hot girl Xoài Non đẹp mê khi xuất hiện tại thảm đỏ thời trang

Mới đây, hot girl Xoài Non chia sẻ một vài khoảnh khắc lên trang cá nhân khi tham dự show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long tại Bà Rịa Vũng Tàu. Xoài Non diện đầm dạ hội xuyên thấu với phần kết hạt đá quý vừa tinh tế vừa yêu kiều. Đặc biệt mái tóc vàng óng của hot girl Xoài Non càng làm nổi bật thêm bộ trang phục của cô. Dù bị quay qua camera thường nhưng vợ streamer giàu nhất Việt Nam vẫn "chặt đẹp" hội mĩ nhân showbiz. Chọn trang phục tôn dáng cùng lối make-up nhẹ nhàng, Xoài Non có màn xuất hiện làm sáng bừng thảm đỏ. Ngoài Xoài Non, cô bạn thân Sunna cũng xuất hiện tại đây, cặp đôi diện đầm dạ hội cùng tone như chị em. Dù là gái Việt 100% nhưng cô nàng nhiều lần bị nhầm là con lai khi sở hữu gương mặt có nhiều nét lai Tây. Loạt khoảnh khắc này sau khi chia sẻ lên trang cá nhân thu về hàng chục ngàn lượt like. Gái xinh Sài thành luôn hấp dẫn và cuốn hút trong từng khung hình mà cô đăng tải. Hot girl 21 tuổi được nhận xét là ngày càng "lên hương" nhan sắc sau khi lấy chồng đại gia. Xoài Non của hiện tại sang chảnh và thời thượng. Cô theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Xoài Non khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

