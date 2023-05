Hot girl Xoài Non diện bikini, khoe vóc dáng không ai theo kịp

Mới đây hot girl Xoài Non xả kho loạt ảnh diện bikini đẹp mướt mắt khiến dân tình phải trầm trồ. Theo đó Xoài Non diện bikini hai mảnh khoe đường cong cơ thể quyến rũ khiến netizen phải tấm tắc dành những lời khen cho cô. Diện bộ bikini màu hồng kén dáng nhưng gái xinh Sài thành vẫn khoe trọn được những lợi thế hình thể như đôi chân dài miên man, vòng eo con kiến phẳng lỳ cùng với cặp gò bồng đảo căng tràn. Màu hồng bánh bèo kén người mặc như thế mà Xoài Non còn có thể chinh phục được nhờ làn da trắng mịn màng. Dù ở góc chụp nào, vợ Xemesis cũng khiến khán giả mê mẩn bởi phần eo thon gọn, săn chắc. Gương mặt đẹp không góc chết càng giúp vóc dáng của cô được tôn vinh lên bội phần. Dây không phải là lần đầu tiên cô khoe thân hình mướt mát trong bikini "nhỏ xíu". Ở bất cứ khung hình nào, cô đều chiếm trọn spotlight bởi vẻ đẹp hoàn hảo, khó có chỗ chê với mái tóc vàng nổi bật, càng khiến Xoài Non trông giống với búp bê barbie ngoài đời thực. Hiện tại, ngay khi vừa đăng tải, loạt khoảnh khắc này của Xoài Non đã nhận về lời khen, sự xuýt xoa của đông đảo cư dân mạng. Sau khi làm dâu hào môn, Xoài Non được bố mẹ chồng rất yêu quý, cưng chiều. Lấy chồng là "Tứ hoàng streamer", Xoài Non được cho là một bước lên tiên. Nhưng đến hiện tại, cô không dựa dẫm mà tự chủ về kinh tế. Ảnh: FBNV

