Chiều dưa hấu thế này, cô gái nhận thành phẩm ai cũng "chảy nước miếng"

Từ khi việc khoe dưa hấu nhà trồng trở thành trào lưu được nhiều người quan tâm, rất nhiều thành phẩm tự trồng tại nhà với những hình thù khác lạ hoặc có phần ruột gây bất ngờ được "ra mắt". Dù không phải quả dưa hấu to và đỏ như ngoài hàng bán nhưng việc trồng được giàn dưa ra trái đối với những người làm vườn không chuyên cũng là điều rất vui và hạnh phúc rồi. Mới đây, một cô gái khoe trồng dưa hấu. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, cây dưa hấu của cô không mọc lan trên mặt đất như những nhà khác mà leo lên giàn. Chính vì để leo lên giàn, cô đã phải mắc những chiếc "võng" để đỡ các quả dưa, tránh bị rụng do quá nặng. Sự thú vị này đã thu hút không ít lượt xem trên mạng xã hội. Đáng chú ý hơn nữa có lẽ chính là màn bổ dưa của cô gái này. Vì một tay đang phải cầm điện thoại nên cô phải bổ dưa hấu chỉ với 1 tay. Thật điêu luyện khi cô nàng cắt đôi quả dưa một cách "ngọt xớt", kết quả bên trong cũng rất hấp dẫn. Dù không được to nhưng quả dưa hấu được nằm võng lại đạt đủ tiêu chuẩn xanh vỏ, đỏ lòng, cùi mỏng. Phía dưới phần bình luận, nhiều netizen xem xong clip đã để lại ý kiến như: "Người ta bổ dưa 1 tay cũng thẳng, mình dùng cả 2 tay mà còn xiêu vẹo rồi lệch.." hay "Nhìn dưa nằm võng đáng yêu ghê. Mà quả ruột đỏ ngon phết đấy chứ". Cũng có ý kiến cho rằng quả dưa này nhỏ nhưng có ruột đỏ như trên là chuyện bình thường tuy nhiên đó chỉ là số ít. Thế nhưng, vẫn phải khen rằng cô gái này trồng dưa rất giỏi và bổ dưa cũng kỹ thuật hơn nhiều người. Mời quý độc giả xem video: Cô gái cho dưa nằm võng và thành quả bất ngờ - Nguồn: TikTok

