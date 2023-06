Chiều cao khiêm tốn, nàng hot girl Mỹ vẫn khiến người khác ngước nhìn

Marli Alexa sinh năm 1997 tại California, Mỹ. Cô nàng hiện đang làm người mẫu bikini kiêm mẫu tạp chí. Tên tuổi và sức ảnh hưởng của cô nàng trên các nền tảng MXH là vô cùng lớn. Điều khiến nhiều người bất ngờ là mặc dù Marli Alexa đang thực hiện công việc người mẫu nhưng cô nàng chỉ cao chạm ngưỡng 1m60. Mặc dù sở hữu chiều cao có phần khiêm tốn hơn so với những người trong ngành nhưng Marli Alexa lại có tỷ lệ cơ thể cực kỳ hoàn hảo với phần hông to, vòng 1 nẩy nở và vòng eo con kiến săn chắc. Bên cạnh đó, cô nàng hot girl Mỹ còn sở hữu gương mặt xinh đẹp với đôi mắt màu xanh biển to tròn, đôi môi gợi cảm và mái tóc vàng dài tựa nắng thu. Với độ nổi tiếng cùng công việc đặc thù của mình, Marli Alexa thường xuyên đăng tải những bức ảnh gợi cảm lên các nền tảng MXH và nhanh chóng chúng thu về lượng tương tác sôi nổi. Trên trang cá nhân của Marli Alexa tràn ngập những bức ảnh diện bikini nóng bỏng và khoe trọn body 'thần thánh'. Mái tóc vàng dài óng ả để tô vẽ bức tranh gợi cảm không ngôn từ nào có thể tả, phần bụng phẳng lì, hông nở và lưng săn chắc của Marli Alexa đốn tim biết bao người. Ở dưới mỗi bài đăng của Marli Alexa thu hút được lượng người tương tác khủng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng bản thân họ vị mê hoặc bởi vẻ đẹp đặc biệt của cô nàng. Trên trang Instagram cá nhân, Marli Alexa thu được hơn 800 nghìn người theo dõi và các nền tảng MXH khác cũng có lượng người hâm mộ không kém.

