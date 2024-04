Chiếc gối “anh người yêu” cao m7 cho những cô nàng độc thân

Loving Bear Puffy là một sản phẩm gối ôm có hình dạng và kích thước cơ thể nam giới nhưng có đầu của một con gấu đang ngủ say. Điều khiến Puffy trở nên độc đáo và khác biệt so với tất cả những chiếc gối ôm thông thường chính là hình dáng cơ thể con người của nó. Nói về sự tiện lợi của sản phẩm này, nhà sản xuất chia sẻ: "Puffy mang lại sự ấm áp, những cái ôm và sự bình yên. Anh ấy giúp bạn không còn cảm thấy cô đơn trong những đêm dài đơn chăn gối chiếc. Bạn có thể ôm anh ấy trước khi chìm vào giấc ngủ, ngủ trong vòng tay anh ấy, nằm thoải mái bên cạnh anh ấy trên ghế dài hoặc dựa vào anh ấy trên sàn nhà". Một chiếc gối "anh bạn trai" này sẽ được bàn giao cho chủ nhân với nguyên dạng sẽ không mặc quần áo, vì vậy các cô gái khi mua về có thể mặc quần áo tự do theo "đúng gu" của mình. Trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người có khuynh hướng sống độc thân, không kết hôn, chiếc gối ôm này chính là 1 giải pháp cho những cô gái đó. Chiều cao của "anh ấy" là 170 cm (67 in) và "anh ấy" có thể mặc quần áo nam cỡ L-XL. Dù cao đến 1m7, tuy nhiên sản phẩm này chỉ nặng 3,2kg, nên cũng có thể mang đi trong những chuyến du lịch khi được hút chân không gọn lại. Nói về tính tiện lợi của một chú gối ôm hình dạng bạn trai này, nhà sản xuất còn đề cập thêm: "Anh ấy trở thành một phần của gia đình và luôn ở nhà chờ bạn. Anh ấy không ngáy, không đổ mồ hôi, và...anh ấy không phàn nàn". Không chỉ là một chiếc gối "anh bạn trai", sản phẩm này cũng được những em nhỏ yêu thích. Được biết, ý tưởng ban đầu để sản xuất ra Loving Bear Puffy đến từ một người phụ nữ bình thường sợ cô đơn. Phụ nữ đôi khi sẽ cảm thấy rất trống vắng khi ở một mình, có thể đó là sự lựa chọn chủ quan, do kém may mắn trong tình yêu hay do tình thế cá nhân buộc vậy, nhưng ai cũng mong muốn có một cái ôm trước khi đi ngủ. Được biết, giá thành của chiếc gối ôm "anh bạn trai" này có giá khoảng hơn 4 triệu VNĐ. Sản phẩm mới lạ này vấp phải khá nhiều phản ứng từ người dùng, tuy nhiên không phủ nhận được nó đã đánh trúng tâm lý của rất nhiều người phụ nữ độc thân và có số lượng lượt mua khả quan.

Loving Bear Puffy là một sản phẩm gối ôm có hình dạng và kích thước cơ thể nam giới nhưng có đầu của một con gấu đang ngủ say. Điều khiến Puffy trở nên độc đáo và khác biệt so với tất cả những chiếc gối ôm thông thường chính là hình dáng cơ thể con người của nó. Nói về sự tiện lợi của sản phẩm này, nhà sản xuất chia sẻ: "Puffy mang lại sự ấm áp, những cái ôm và sự bình yên. Anh ấy giúp bạn không còn cảm thấy cô đơn trong những đêm dài đơn chăn gối chiếc. Bạn có thể ôm anh ấy trước khi chìm vào giấc ngủ, ngủ trong vòng tay anh ấy, nằm thoải mái bên cạnh anh ấy trên ghế dài hoặc dựa vào anh ấy trên sàn nhà". Một chiếc gối "anh bạn trai" này sẽ được bàn giao cho chủ nhân với nguyên dạng sẽ không mặc quần áo, vì vậy các cô gái khi mua về có thể mặc quần áo tự do theo "đúng gu" của mình. Trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người có khuynh hướng sống độc thân, không kết hôn, chiếc gối ôm này chính là 1 giải pháp cho những cô gái đó. Chiều cao của "anh ấy" là 170 cm (67 in) và "anh ấy" có thể mặc quần áo nam cỡ L-XL. Dù cao đến 1m7, tuy nhiên sản phẩm này chỉ nặng 3,2kg, nên cũng có thể mang đi trong những chuyến du lịch khi được hút chân không gọn lại. Nói về tính tiện lợi của một chú gối ôm hình dạng bạn trai này, nhà sản xuất còn đề cập thêm: "Anh ấy trở thành một phần của gia đình và luôn ở nhà chờ bạn. Anh ấy không ngáy, không đổ mồ hôi, và...anh ấy không phàn nàn". Không chỉ là một chiếc gối "anh bạn trai", sản phẩm này cũng được những em nhỏ yêu thích. Được biết, ý tưởng ban đầu để sản xuất ra Loving Bear Puffy đến từ một người phụ nữ bình thường sợ cô đơn. Phụ nữ đôi khi sẽ cảm thấy rất trống vắng khi ở một mình, có thể đó là sự lựa chọn chủ quan, do kém may mắn trong tình yêu hay do tình thế cá nhân buộc vậy, nhưng ai cũng mong muốn có một cái ôm trước khi đi ngủ. Được biết, giá thành của chiếc gối ôm "anh bạn trai" này có giá khoảng hơn 4 triệu VNĐ. Sản phẩm mới lạ này vấp phải khá nhiều phản ứng từ người dùng, tuy nhiên không phủ nhận được nó đã đánh trúng tâm lý của rất nhiều người phụ nữ độc thân và có số lượng lượt mua khả quan.