Chia tay Tiến Linh, gái xinh Huỳnh Hồng Loan giờ ra sao?

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl/diễn viên Huỳnh Hồng Loan gây chú ý khi cập nhật loạt ảnh mới. Được biết, bạn gái cũ Tiến Linh có chuyến vi vu tại Pháp. Hình ảnh ghi lại, Huỳnh Hồng Loan diện trang phục trẻ trung khi phối quần jeans, áo len cổ lọ phía ngoài còn có thêm chiếc áo màu trắng. Đây là chuyến du lịch bạn gái cũ cầu thủ Tiến Linh tự thưởng cho bản thân nhân dịp đón tuổi 28. Trên tay cầm con số 2 và số 8, nữ diễn viên hào hứng viết: "Happy birthday to me. Chúc Loan tuổi 28 thật rực rỡ!". Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người thân, bạn bè, người yêu mến gửi lời chúc tuổi mới nhiều may mắn đến Huỳnh Hồng Loan. Tiến Linh và Hồng Loan chính thức công khai mối quan hệ vào đầu năm 2020. Khi đó, cặp đôi liên tục phát cẩu lương, tương tác cực tình trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vì muốn đối phương có chút không gian riêng tư nên cặp trai cầu thủ gái xinh hạn chế đăng ảnh chụp chung. Dù vậy, qua một số bức hình họ đăng tải trong các chuyến đi ăn, đi chơi, dù không có sự xuất hiện của nửa kia nhưng dân mạng vẫn nhận ra đôi trẻ đang "đánh quả lẻ". "Linh tuy nhỏ tuổi nhưng rất người lớn. Cậu ấy ấm áp và ga lăng. Ví dụ khi đi ăn đồ nướng thì Linh sẽ thường cuộn rau giúp. Linh cũng rất biết quan tâm, chăm sóc", một trong những tâm sự chú ý trước đó của Hồng Loan về Tiến Linh. Những tưởng chuyện tình "chị ơi anh yêu em" sẽ có một cái kết đẹp nhưng chỉ vài tháng sau đó, Tiến Linh và Hồng Loan chính thức ầm thầm dừng chuyện tìm hiểu. Sau 2 năm không chung lối, hiện Hồng Loan tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe ảnh đi ăn, đi chơi, vi vu du lịch. Vừa qua, nàng hot girl SN 1994 làm bao người trầm trồ khi khoe tậu được căn hộ bạc tỷ vô cùng sang xịn. Về phía Tiến Linh, anh cũng không công khai hẹn hò với bất kỳ cô gái nào. Vừa qua, chân sút gốc Hải Dương nằm trong danh sách triệu tập của HLV Park Hang Seo lên tham dự giải đấu giao hữu diễn ra từ ngày 21 - 27/9 tại TP. HCM.

