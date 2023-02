Chia tay diễn viên, cô giáo Hà thành lộ nhan sắc đơ cứng

Sau cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc với diễn viên Nguyễn Trọng Hưng, cô giáo hot nhất Hà thành Âu Hà My dành nhiều thời gian cho công việc. Bức ảnh mới nhất được Âu Hà My đăng tải lên trang cá nhân, giảng viên nóng bỏng của chúng ta đã khoe loạt ảnh thần thái tươi tỉnh. Khoảnh khắc ghi lại, cô giáo hot girl để tóc xõa, trang điểm nhẹ nhàng, diện chiếc váy được thiết kế điệu đà. Gây chú ý hơn cả là gương mặt của chính chủ. Ở góc chụp nghiêng hay chính diện, Âu Hà My của hiện tại sở hữu gương mặt v-line, sống mũi cao cùng đôi mắt to tròn. So với hình ảnh trước đây, cô giáo 9X có sự thay đổi rõ rệt. Có người cho rằng, Âu Hà My thẩm mỹ, cũng có ý kiến nhận định chỉ là cô đã giảm cân mà thôi. Trước đây, khi nhiều người thắc mắc về gương mặt khác lạ, Âu Hà My cho rằng cô tăng cân và phủ nhận: "Nhiều bạn cứ hỏi trong story nhiều quá, em trả lời ở đây duy nhất một lần thôi nha. Em không có làm mũi, làm cằm gì hết, bác sĩ mẹ nặn ạ". Cô giáo Âu Hà My vẫn luôn giữ vững phong độ kể từ khi ly hôn đến nay. Trong lúc chồng cũ xuống sắc thì Âu Hà My lại ngày càng trẻ hóa. Diện mạo hiện tại của Âu Hà My là kết quả của quá trình Giảm cân và tập luyện bền bỉ. Nhờ sự chăm chút và đầu tư kỹ lưỡng cho bản thân mà nhan sắc cô giáo 9x ngày càng thăng hạng. Không chỉ đẹp về ngoại hình, trên trang cá nhân, Âu Hà My còn rất chăm chỉ làm hình ảnh. Cô đi lại bằng xe hơi đắt tiền, diện những trang phục, phụ kiện hàng hiệu và thường xuyên có những chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới. Ảnh: FBNV

