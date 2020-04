Chia sẻ bí kíp học tiếng Anh, tình cũ tin đồn Quang Hải mắc lỗi gây cười

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Huyền My, người từng dính tin đồn tình cảm với Quang Hải tham gia trò giao lưu, đặt câu hỏi với người hâm mộ. Khi được hỏi về cách học tiếng Anh của mình, bạn gái tin đồn của Quang Hải không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Thế nhưng ngay sau đó, việc này đã khiến dân mạng tranh cãi dữ dội. Cô nàng cho biết cách học tiếng Anh nhanh và dễ nhất đó chính là xem phim có phụ đề và ghi lại từ mới vào sổ tay. Thế nhưng, Huyền My lại viết sai từ "Vietsub" thành "Vietsup". Đây là một từ cực kỳ đơn giản mà khó có thể viết sai, chính bởi vậy Huyền My lập tức bị chỉ trích vì điều này. Hơn nữa, chữ "b" và chữ "p" trên bàn phím ở rất xa nhau nên không thể giải thích là bấm nhầm. Tuy nhiên, kinh nghiệm mà cô nàng chia sẻ không hề sai, thậm chí rất hiệu quả cho những người mới bắt đầu. Huyền My (sinh năm 1997, quê Nghệ An) từng dính tin đồn hẹn hò với cầu thủ Quang Hải hồi cuối năm 2019. Trong khi hot girl liên tục úp mở về mối quan hệ với nam cầu thủ thì Quang Hải một mực khẳng định bản thân vẫn cô đơn và chưa có ý định yêu đương. Sau khi có thông tin Quang Hải nối lại tình xưa với Nhật Lê, Huyền My nhiều lần bất ngờ sánh đôi cùng Trọng Đại. Cả hai chơi khá thân thiết và thường xuyên tương tác trên trang cá nhân khiến người hâm mộ nghi ngờ về việc Trọng Đại và Huyền My đang hẹn hò. Trọng Đại cũng từng công khai khen Huyền My xinh trên mạng xã hội. Thế nhưng hiện tại, cả hai chưa hề lên tiếng về tin đồn này. Mời quý độc giả xem thêm clip: Quang Hải công khai bạn gái mới Huyền My || Nhật Lê khoe bạn trai đại gia nhưng lại giống Quang Hải - Nguồn: Youtube

