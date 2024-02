"Chị Google" Việt Phương Thoa biến chứng thẩm mỹ sau 6 năm

Mới đây nhất, "chị Google" Việt Phương Thoa đăng tải một đoạn clip với hình ảnh gương mặt bị sưng vù, kèm theo đó là khoảnh khắc nhập viện và phải băng bó gần kín mặt. Theo chia sẻ của nữ TikToker này, đây là biến chứng do thẩm mỹ từ 6 năm trước của cô vì bị lừa tiêm silicon. Hiện tại Phương Thoa vừa trải qua cuộc phẫu thuật đầy đau đớn. Đây đã là lần thứ 3 nàng hot girl này bị biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM). Lần đầu tiên là khi Việt Phương Thoa sửa mũi sau 1 tuần thì bị viêm, lần thứ hai là sửa mũi sau 3 năm và lần thứ 3 thì nghiêm trọng nhất. Việt Phương Thoa (Tên thật là Nguyễn Việt Phương Thoa, sinh năm 1998) là một trong những hot TikToker sở hữu hơn 13,5 triệu người theo dõi và gần 600 triệu lượt tim cho các clip trên kênh. Vậy nên khi gặp phải tình trạng này, Việt Phương Thoa đã đăng tải quá trình chạy chữa của mình để gửi lời cảnh tỉnh cho mọi người phải chọn cơ sở PTTM uy tín. Năm 2017, khi này Việt Phương Thoa có gương mặt hóp và cằm chẻ, cô mong muốn đi tiêm filler để gương mặt baby và đầy đặn hơn, có nhiều cơ hội phát triển trong nghề nghiệp. Thời điểm này, Việt Phương Thoa có một người bạn được tài trợ tiêm filler miễn phí vì có một lượng followers nhất định trên MXH, nên cô cũng đã liên hệ với spa thử. Nhưng chuyện là, filler trên mặt bạn cô sau 6 tháng - 1 năm thì đã tan hết, nhưng riêng Việt Phương Thoa thì từ lúc tiêm đến hiện tại (6 năm) thì cục bên má và dưới cằm vẫn cứ cứng và không có dấu hiệu tự tan. Cho tới 6 tháng trước, Việt Phương Thoa bị viêm 1 lần, 2 má có dấu hiệu sưng to. Nhưng khi này, cô đi khám ở khoa răng hàm mặt, được chuẩn đoán là viêm cơ hàm và uống thuốc giảm viêm. Sau 3 ngày thì mặt cũng bớt sưng nhưng lại xuất hiện 1 cục cứng ngắt ở trên mặt.

Mới đây nhất, "chị Google" Việt Phương Thoa đăng tải một đoạn clip với hình ảnh gương mặt bị sưng vù, kèm theo đó là khoảnh khắc nhập viện và phải băng bó gần kín mặt. Theo chia sẻ của nữ TikToker này, đây là biến chứng do thẩm mỹ từ 6 năm trước của cô vì bị lừa tiêm silicon. Hiện tại Phương Thoa vừa trải qua cuộc phẫu thuật đầy đau đớn. Đây đã là lần thứ 3 nàng hot girl này bị biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM). Lần đầu tiên là khi Việt Phương Thoa sửa mũi sau 1 tuần thì bị viêm, lần thứ hai là sửa mũi sau 3 năm và lần thứ 3 thì nghiêm trọng nhất. Việt Phương Thoa (Tên thật là Nguyễn Việt Phương Thoa, sinh năm 1998) là một trong những hot TikToker sở hữu hơn 13,5 triệu người theo dõi và gần 600 triệu lượt tim cho các clip trên kênh. Vậy nên khi gặp phải tình trạng này, Việt Phương Thoa đã đăng tải quá trình chạy chữa của mình để gửi lời cảnh tỉnh cho mọi người phải chọn cơ sở PTTM uy tín. Năm 2017, khi này Việt Phương Thoa có gương mặt hóp và cằm chẻ, cô mong muốn đi tiêm filler để gương mặt baby và đầy đặn hơn, có nhiều cơ hội phát triển trong nghề nghiệp. Thời điểm này, Việt Phương Thoa có một người bạn được tài trợ tiêm filler miễn phí vì có một lượng followers nhất định trên MXH, nên cô cũng đã liên hệ với spa thử. Nhưng chuyện là, filler trên mặt bạn cô sau 6 tháng - 1 năm thì đã tan hết, nhưng riêng Việt Phương Thoa thì từ lúc tiêm đến hiện tại (6 năm) thì cục bên má và dưới cằm vẫn cứ cứng và không có dấu hiệu tự tan. Cho tới 6 tháng trước, Việt Phương Thoa bị viêm 1 lần, 2 má có dấu hiệu sưng to. Nhưng khi này, cô đi khám ở khoa răng hàm mặt, được chuẩn đoán là viêm cơ hàm và uống thuốc giảm viêm. Sau 3 ngày thì mặt cũng bớt sưng nhưng lại xuất hiện 1 cục cứng ngắt ở trên mặt.