Chị gái khởi nghiệp bán thú bông, “xấu nhưng có duyên” và cái kết

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều về bài viết của một "doanh nhân" mới khởi nghiệp bằng nghề may thú bông, thay vì dành lời khen thì dân mạng lại được dịp cười nghiêng ngả vì độ hài hước của những sản phẩm hàng hoá này. Theo như những gì chủ "shop online" chia sẻ, cô nàng bắt đầu khởi nghiệp từ lần may tặng bạn trai con gấu nhỏ, mặc dù món quà rất xấu. Dù con gấu nhỏ được người yêu tặng không được đẹp, thế nhưng chàng trai vẫn khen ngợi hết lời khiến cô gái có thêm động lực để may gấu bông và đem bán hàng trên mạng. Ngay sau đó, cô gái này bắt đầu khởi nghiệp bằng cách lập hẳn fanpage để đăng bán những con gấu bông chính tay mình tự may. Được biết giá bán chỉ khoảng vài chục ngàn, nếu còn sót lại thì sẽ được giảm chỉ còn 10 ngàn/con. Sau khi bài đăng này được chia sẻ rộng rãi, cư dân mạng đã được một phen cười lăn cười bò vì màn khởi nghiệp bán gấu bông quá tự tin của chủ shop. Bởi lẽ những sản phẩm mà cô nàng tự tay may vá không hề đẹp. Tuy nhiên, với sự sáng tạo đầy mình thì cô gái đã chế ra những con vật với hình dáng hết sức nghộ nghĩnh, đáng yêu như con sâu, con rắn, con bướm,... Chỉ bằng những đường may đơn giản và chút vải thừa cô chủ nhỏ đã khiến cả cộng đồng chắp tay bái phục khi cho ra đời nhiều con vật ấn tượng như thế này. Sự vui tính của cô chủ tiệm và câu chuyện hài hước về những con thú bông đã khiến cộng động mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Theo lời cô chủ, những con thú bông "xấu nhưng có duyên" của cô hiện đang được sale...100%, vì vậy nên danh sách khách hàng đã dài tới tận sang năm. Thậm chí, sau đó đã có không ít cư dân mạng bắt đầu tự tin vào khả năng tiềm ẩn trong mình và "khoe" sản phẩm có thể khởi nghiệp được trong tương lai. Hiện tại, bài đăng của cô chủ tiệm thú bông nói trên vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng. Mời quý độc giả đón xem thêm video Chàng trai khởi nghiệp với ý tưởng 500 đồng lẻ, doanh thu 300 triệu/tháng - Nguồn: VTV24

