Chị gái bệnh nhân COVID-19 thứ 17 “tái xuất”, khoe thần thái hút hồn

Nga Nguyễn là chị gái bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam. Cả hai đã cùng nhau gặp gỡ tại Châu Âu trước khi bị phát hiện là trường hợp dương tính với virus corona đầu tiên tại Hà Nội. Việc trở thành bệnh nhân COVID-19 thứ 17 khiến cả con phố Trúc Bạch phải cách ly 14 ngày, gây bùng dịch nghiêm trọng. Chính vì lẽ đó, cả hai chị em rich kid bị "ném đá" vô cùng dữ dội. Mới đây, chị gái bênh nhân số 17 COVID-19 đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng vì dịch bệnh. Cô nàng đăng hình rạng rỡ tại London, Anh. Em gái cô nàng cũng có mặt, để lại bình luận trên ảnh của chị "'My one and only", nhiều người cũng vào chúc mừng chị gái vì đã khỏi bệnh. Chị gái bệnh nhân số 17 COVID-19 là người Việt khá nổi tiếng trong làng thời trang thế giới. Cô từng bị chỉ trích là "bệnh nhân số 0" trong làng mẫu thế giới mắc bệnh Rich kid tốt nghiệp ngành Khoa học chính trị tại King’s College London, một trong những trường đại học danh giá và lâu đời nhất nước Anh. Nói về thời trang, chị gái bệnh nhân số 17 COVID-19 từng cho biết không cần phải học ai vì nó thuộc về thẩm mĩ cá nhân. Cô nàng từng vinh dự có mặt tại Met Gala - bữa tiệc thời trang xa xỉ, hoành tráng và được mong đợi nhất năm đồng thời được ví như Oscar của ngành thời trang. Rich kid quê Hải Phòng sở hữu toàn những đồ hiệu đắt tiền đến từ các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới. Chị gái bệnh nhân số 17 có cơ hội gặp gỡ nhiều ngôi sao hàng đầu như Selena Gomez, Song Hye Kyo, Phạm Băng Băng, Naomi Campbell,... Mời quý độc giả xem thêm clip: Nga Nguyễn: "Bệnh nhân số 0" của làng mốt thế giới - Nguồn: Youtube

