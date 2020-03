Rich kid Việt kể chuyện những ngày giữa dịch Covid-19 tại Úc

Hoàng Kiều Yến (quê Quảng Bình) là cái tên không còn xa lạ trong giới rich kid Việt. Cô nàng từng gây sốt khi khoe ảnh đội nón lá, ăn mặc khá giản dị nhưng xách túi hiệu và đứng giữa dàn siêu xe biển số đẹp. Kiều Yến là một cô gái kín đáo, không thích phô trương cuộc sống cá nhân trên Facebook, càng không muốn bản thân gắn mác "tiểu thư con nhà giàu". Thay vì được chú ý quá nhiều bởi hình ảnh du lịch sang chảnh, bộ sưu tập hàng hiệu… thiếu nữ Quảng Bình lại thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp. Kiều Yến đang du học tại thành phố Melbourne, thuộc bang Victoria - bang thứ 2 có số ca nhiễm Covid-19 đông nhất tại Úc. Giữa thời điểm dịch Sars nCov-2 bùng nổ trên toàn cầu, tại xứ sở Kangaroo cũng có hàng nghìn ca nhiễm bệnh, thì cuộc sống của tiểu thư Quảng Bình không tránh khỏi bị đảo lộn. Mới đây, rick kid Việt Kiều Yến đã kể câu chuyện của mình trong những ngày ở Úc giữa mùa dịch Covid-19 thu hút sự chú ý của nhiều người. Yến cho hay, hầu hết các trường học tại bang cô sinh sống đã cho học sinh, sinh viên học trực tuyến tại nhà. Người dân hoang mang, lo lắng trước đại dịch. Cụ thể, cô nàng rich kid Quảng Bình cho hay: "Đeo khẩu trang phòng bệnh đối với nhiều người vẫn là chuyện lạ. Ở đây, hầu như chỉ có người châu Á mới đeo khẩu trang. Ban đầu, mình cũng sợ đeo khẩu trang ra đường sẽ bị kỳ thị nhưng mình lại càng sợ nhiễm bệnh hơn nên vẫn kín mít khi ra đường. Không ngờ, mọi người lại xem đó như điều bình thường và còn hỏi mình mua khẩu trang ở đâu, do ở đây hầu hết các cửa hàng đều đã hết khẩu trang y tế". Rất nhiều du học sinh tại Úc phân vân không biết nên ở lại hay về nước. Kiều Yến cũng trong tình trạng như vậy bởi cô thấy được những bức ảnh người dân Úc xếp hàng rất đông trước cửa bệnh viện chờ được xét nghiệm. Nhưng cuối cùng, cô quyết định ở lại Úc, dù cho việc về nước đối với cô không quá khó khăn. Lý do của cô gái Quảng Bình khá đặc biệt: "Các sân bay hiện nay, đặc biệt là sân bay quốc tế đều trong tình trạng quá tải nên mình nghĩ, hạn chế đi lại được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Giữa tình hình dịch bệnh phức tạp thế này, ở yên tại Úc cũng là một cách giảm bớt gánh nặng và lo âu cho nước nhà." Tại Úc, Kiều Yến ở chung cư thay vì ký túc xá. Và cách phòng dịch của cô nàng là ở nhà nhiều nhất có thể, tránh giao tiếp để giảm khả năng lây bệnh Covid-19. Và cô nhận ra, cuộc sống thời Covid-19 không buồn chán như vốn nghĩ, nếu như biết tìm ra niềm vui riêng cho bản thân bằng cách làm đẹp, học nấu ăn, đọc sách... Mời quý độc giả xem video: Bản tin nhanh: Nhật ký chống dịch Covid-19 ngày 26/3/2020 - Nguồn: VTC Now

