Chết mê với nhan sắc của “cô gái thời tiết” mới của VTV

Vài năm trở lại đây, bản tin thời tiết của kênh truyền hình quốc gia VTV luôn được sự dẫn dắt của các MC 9x sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút. Lần lượt những cái tên như Mai Ngọc, Ngọc Vân và mới nhất là Xuân Anh đã trở thành " cô gái thời tiết" có lượng fan cực lớn trên mạng xã hội. Xuân Anh tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Anh, cô sinh năm 1992 tại Hà Nội. Ngay từ khi còn ngồi ghế THPT, Xuân Anh đã gây chú ý bởi nhan sắc nổi bật cùng sự năng động bởi ưa thích tham gia các hoạt động ngoại khóa. Xuân Anh đánh dấu sự xuất hiện của mình trên sóng chương trình dự báo thời tiết VTV khi đầu trần đứng dưới mưa để tường thuật trực tiếp về tình hình cơn bão số 3 năm 2016. Năng khiếu nổi trội nhất của Xuân Anh đó là nhảy, chính vì thế trước khi nổi tiếng, cô nàng này đã có hơn 5 năm gắn bó với nhóm nhảy LYNT của Hà thành. Thời điểm chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học, Xuân Anh mong muốn trở thành sinh viên trường báo chí nhưng gia đình cô bạn này lại không nghĩ vậy bởi sợ con gái vất vả nên đã khuyên cô nộp đơn thi vào khoa tiếng Hàn, Đại học Hà Nội. Tuy nhiên, do thiếu điểm vào ĐH Hà Nội theo ý nguyện của gia đình nên Xuân Anh đã chọn Học viện Báo chí và Tuyên truyền để thực hiện tiếp ước mơ của mình. Trong quá trình là tân sinh viên, Xuân Anh luôn góp mặt trong các chương trình văn nghệ do trường lớp tổ chức, thậm chí còn tự tin dự thi Miss trường báo. Hoàn thành khóa học cử nhân, Xuân Anh liều lĩnh nộp đơn ứng tuyển vào Đài truyền hình Việt Nam và may mắn có cơ hội thử sức. Hạn chế lớn nhất ở Xuân Anh khi mới vào nghề đó là có giọng nói trầm khàn. Không muốn đánh mất cơ hội, Xuân Anh tìm gặp MC Kim Tiến để học nghề. Mất 1 năm rèn giọng, điều chỉnh tác phong, Xuân Anh được nhà đài duyệt lên sóng dẫn Bản tin thời tiết du lịch lúc 21h30 trên VTV4. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, Xuân Anh dần khẳng định bản thân bằng cách dẫn ngày càng chuyên nghiệp. Năm 2017, Xuân Anh còn nhận được sự quan tâm khi dự khi "Hoa khôi du lịch Việt Nam" và lọt tới Top 12 chung cuộc. Dù không đăng quang ngôi vị cao nhất, song việc chinh chiến ở cuộc thi hoa khôi cấp quốc gia giúp Xuân Anh có thêm phần tự tin, bản lĩnh khi thể hiện mình trước đám đông. Mời quý độc giả xem clip HỎI ĐÁP THỜI TIẾT VTV CÙNG MC XUÂN ANH - Nguồn: Youtube

