Chê đồ ăn Việt, Nờ Ô Nô quay xe “đòi công bằng“

Nờ Ô Nô thời gian qua trở thành nhân vật bị netizen "ném đá" vì có những phát ngôn miệt thị người có hoàn cảnh khó khăn trong clip làm từ thiện. Tuy nhiên mới đây nam TikToker này lại tiếp tục gây bão dư luận khi chê đồ ăn Việt Nam tại nước ngoài, cụ thể là ở Thái Lan. Trong chuyến du lịch ở xứ Chùa Vàng mới đây, TikToker Nờ Ô Nô đã có những màn review ẩm thực tại đây, thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo đó, mở đầu đoạn clip này, nam TikToker thẳng thắn nhận xét: “Đồ ăn Việt Nam dở thì ta nói đồ ăn Việt Nam dở, còn cái nào ngon thì khen ngon chứ”. Tuy nhiên, khi thưởng thức món bọ cạp núi chiên giòn của Thái Lan, Nờ Ô Nô đã cho rằng đặc sản Thái nhiều món không ngon, thua đồ ăn Việt Nam. Khi đi ăn đồ nướng, Nờ Ô Nô bày tỏ quan điểm rằng “thịt nướng của Thái Lan ngon gấp 100 lần so với Việt Nam”, nhà hàng phục vụ theo hướng buffet tại Thái cũng không quá nhiều khách nên “dễ thở” hơn. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi Nờ Ô Nô có phát ngôn: “Người Thái ăn buffet lịch sự lắm chứ không phải như Việt Nam, hay chỉ có mỗi chỗ này, nó rất đông luôn nhưng nó rất sạch sẽ, văn minh". Ngay lập tức chia sẻ này của anh nhận về nhiều “gạch đá”, không ít người cho rằng anh đang so sánh khập khiễng. Sau khi nhận chỉ trích, Nờ Ô Nô lên tiếng giải thích rõ sự việc. Anh chàng cho biết: “Em đã nói đối với bản thân em, đồ ăn Việt Nam cái nào ngon em sẽ nói ngon, cái nào dở em sẽ nói dở. Vậy mà mọi người lại nói em chê đồ ăn Việt Nam thậm tệ khi đi nước ngoài. Ủa là sao?” Không dừng lại ở đó, Nờ Ô Nô còn "quay xe" đòi lại công bằng cho mình: “Tất cả những ai đăng tin sai sự thật, vu khống em thì em sẽ nhờ pháp luật can thiệp vì em là một công dân Việt Nam. Mọi người đăng thông tin sai là mọi người đang bạo lực mạng.” Sau khi được đăng tải, đoạn video tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng trước những phát ngôn của Nờ Ô Nô. Một số người còn cho rằng nam TikToker tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình, không nghiêm túc sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Hiện tại, dù liên tiếp vấp phải các làn sóng chỉ trích nhưng Nờ Ô Nô vẫn lập kênh TikTok mới và có lượng người theo dõi tăng chóng mặt. Việc làm của Nờ Ô Nô khiến nhiều người khó hiểu và kêu gọi tiếp tục tẩy chay. Ảnh: Tổng hợp

