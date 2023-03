Chàng trai Đà Lạt "tái sinh" thành hot girl "cực cháy"

Bella Snow (33 tuổi), sinh ra ở Đà Lạt, từng lớn lên với hình hài là một cậu con trai với cái tên Minh Thịnh. Từ nhỏ anh chàng đã rất khéo tay, trong hình hài một cậu bé nhưng Bella lại yêu thích hoạt động thêu thùa, may vá, cậu bé còn thích làm đẹp và trang điểm. Thấy con trai như vậy, mẹ của Bella ban đầu không quá bận tâm. Vì Bella có chị gái nên mẹ nghĩ rằng cậu bé có sở thích ảnh hưởng từ chị của mình. Sau này, khi con trai lớn hơn, mẹ của Bella càng nhận ra con khác biệt với những đứa trẻ đồng trang lứa. Tuy nhiên, mẹ không ngăn cấm, ngược lại bà ủng hộ con làm điều mình thích. Biến cố gia đình xảy ra khi bố mẹ của Bella ly hôn, cô sang Mỹ cùng ba và chị gái từ năm 6 tuổi. Mãi đến năm 16 tuổi, Bella mới trở về Việt Nam để thăm mẹ. Khi trưởng thành, Bella dần trở nên nữ tính hơn. May mắn, cô nàng nhận được sự ủng hộ của mẹ mình. Thế nhưng, gia đình nội lại không chấp nhận con người thật của cô. Khi còn bé, chính bố là người khiến cho Bella tổn thương khi chỉ trích cô nàng và mẹ. “Sinh con kiểu gì mà kỳ cục quá. Con trai không ra con trai, con gái không ra con gái. Bà nhìn xem có được không? Tôi không thích”, đó là lời mà bố của Bella Snow từng nói với mẹ của cô. Và mãi cho đến sau này, ông mới hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của con mình. Về phần Bella, dù nhận thấy sự khác biệt của bản thân nhưng cô lại không dám come out. Bella tâm sự: “Trước đây mình không nghĩ sẽ chuyển giới. Đến khoảng năm 25-26 tuổi, mình mới thực sự muốn trở thành một người con gái. Điều này có ít nhiều liên quan đến mối tình trước đây". Được biết, Bella và mối tình đầu đã phải chia tay vì anh chàng luôn giấu giếm, từ chối ra mắt gia đình, điều đó khiến cho cô nàng tổn thương rất nhiều. Sau khi chia tay người bạn trai đầu, Bella đã quyết định thay đổi bản thân. Cô nàng đến gặp bác sĩ tâm lý và quyết định tiêm hormone nữ: "Lần đầu tiêm hormone, mình rất hồi hộp, mong chờ, không biết chừng nào mình mới được đẹp. Một thời gian sau thì mình phẫu thuật chuyển giới”. Khi trở thành 1 cô gái xinh đẹp, Bella tự tin hơn khi được là chính mình. Cô ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, biết cách yêu thương và chăm sóc bản thân. Hiện tại, Bella đã kết hôn với một kỹ sư phần mềm người Nga điển trai, lịch lãm và hết lòng yêu thương cô.

Bella Snow (33 tuổi), sinh ra ở Đà Lạt, từng lớn lên với hình hài là một cậu con trai với cái tên Minh Thịnh. Từ nhỏ anh chàng đã rất khéo tay, trong hình hài một cậu bé nhưng Bella lại yêu thích hoạt động thêu thùa, may vá, cậu bé còn thích làm đẹp và trang điểm. Thấy con trai như vậy, mẹ của Bella ban đầu không quá bận tâm. Vì Bella có chị gái nên mẹ nghĩ rằng cậu bé có sở thích ảnh hưởng từ chị của mình. Sau này, khi con trai lớn hơn, mẹ của Bella càng nhận ra con khác biệt với những đứa trẻ đồng trang lứa. Tuy nhiên, mẹ không ngăn cấm, ngược lại bà ủng hộ con làm điều mình thích. Biến cố gia đình xảy ra khi bố mẹ của Bella ly hôn, cô sang Mỹ cùng ba và chị gái từ năm 6 tuổi. Mãi đến năm 16 tuổi, Bella mới trở về Việt Nam để thăm mẹ. Khi trưởng thành, Bella dần trở nên nữ tính hơn. May mắn, cô nàng nhận được sự ủng hộ của mẹ mình. Thế nhưng, gia đình nội lại không chấp nhận con người thật của cô. Khi còn bé, chính bố là người khiến cho Bella tổn thương khi chỉ trích cô nàng và mẹ. “Sinh con kiểu gì mà kỳ cục quá. Con trai không ra con trai, con gái không ra con gái. Bà nhìn xem có được không? Tôi không thích”, đó là lời mà bố của Bella Snow từng nói với mẹ của cô. Và mãi cho đến sau này, ông mới hiểu và chấp nhận sự lựa chọn của con mình. Về phần Bella, dù nhận thấy sự khác biệt của bản thân nhưng cô lại không dám come out. Bella tâm sự: “Trước đây mình không nghĩ sẽ chuyển giới. Đến khoảng năm 25-26 tuổi, mình mới thực sự muốn trở thành một người con gái. Điều này có ít nhiều liên quan đến mối tình trước đây". Được biết, Bella và mối tình đầu đã phải chia tay vì anh chàng luôn giấu giếm, từ chối ra mắt gia đình, điều đó khiến cho cô nàng tổn thương rất nhiều. Sau khi chia tay người bạn trai đầu, Bella đã quyết định thay đổi bản thân. Cô nàng đến gặp bác sĩ tâm lý và quyết định tiêm hormone nữ: "Lần đầu tiêm hormone, mình rất hồi hộp, mong chờ, không biết chừng nào mình mới được đẹp. Một thời gian sau thì mình phẫu thuật chuyển giới”. Khi trở thành 1 cô gái xinh đẹp, Bella tự tin hơn khi được là chính mình. Cô ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, biết cách yêu thương và chăm sóc bản thân. Hiện tại, Bella đã kết hôn với một kỹ sư phần mềm người Nga điển trai, lịch lãm và hết lòng yêu thương cô.