Chán sang chảnh, vợ chồng Duy Mạnh lộ ảnh cưới cực giản dị

Ngày 9/2 tới đây, Duy Mạnh và Quỳnh Anh sẽ chính thức về chung một nhà. Thiệp mời đã được gửi đi, trang phục cưới và mọi công đoạn chuẩn bị sắp hoàn tất cho ngày trọng đại. Đây hứa hẹn sẽ là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và mạng xã hội. Trước khi đám cưới diễn ra, vợ chồng Duy Mạnh từng "nhá hàng" hai bộ ảnh cưới, một thực hiện tại studio với trang phục suit - váy cưới, một trong trang phục áo bóng đá cực kỳ ý nghĩa. Cả hai bộ ảnh này đều nhận được "cơn mưa" lời khen từ phía cộng đồng mạng. Mới đây, cặp đôi lại tiếp tục lộ thêm một bộ ảnh cưới nữa với phong cách hoàn toàn khác biệt. Khác xa sự sang chảnh, xa hoa của những bộ ảnh trước thì lần này, cả hai đều hết sức giản dị, tạo dáng tự nhiên. Không còn những chiếc váy cưới công chúa bồng bềnh, đồ sộ hay bộ suit lịch lãm, nghiêm chỉnh, Duy Mạnh và Quỳnh Anh tạo dáng với trang phục thường ngày, ngay cả trang điểm và làm tóc cũng được tối giản. Dù không cầu kỳ nhưng bộ ảnh lại được đánh giá là đẹp nhất trong tất cả tấm hình cưới được cặp đôi đăng tải trước đó. Được biết, những bức ảnh hoàn toàn mới này được thực hiện tại một phim trường cưới quen thuộc tại quê nhà chú rể ở Đông Anh, Hà Nội. Trang điểm nhẹ nhàng, cô dâu Quỳnh Anh vẫn xinh đẹp xuất sắc. Hy vọng trong đám cưới, cô nàng sẽ không mắc thêm lỗi trang điểm nào khiến bản thân trở nên già hơn tuổi, kém tươi tắn như trong ngày ăn hỏi. Sáng ngày 9/2, đám cưới sẽ được cử hành tại nhà chú rể ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh và đến chiều tối sẽ tổ chức tiệc tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng Thủ đô, đây cũng là nơi cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên cách đây 5 năm. Quỳnh Anh quen Duy Mạnh vào năm 2015 khi cả hai cùng tham gia vào một sự kiện do cộng đồng fan Man City tổ chức. Ngay lúc đó, cầu thủ của CLB Hà Nội đã gây ấn tượng bằng hành động nhường ghế và nước da trắng. Vợ Duy Mạnh là ái nữ thứ 2 của đại gia Nguyễn Giang Đông, cựu chủ tịch CLB Sài Gòn. Cô từng theo học ngành Luật của Học viện Ngoại giao. Hiện tại, Quỳnh Anh đang kinh doanh mỹ phẩm và đồ ngủ cùng với chị gái. Xem thêm clip: Đừng nghĩ Duy Mạnh yêu Quỳnh Anh là bởi "nhà mặt phố bố làm to" mà đây mới là lý do thực sự! - Nguồn: Youtube

Ngày 9/2 tới đây, Duy Mạnh và Quỳnh Anh sẽ chính thức về chung một nhà. Thiệp mời đã được gửi đi, trang phục cưới và mọi công đoạn chuẩn bị sắp hoàn tất cho ngày trọng đại. Đây hứa hẹn sẽ là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và mạng xã hội. Trước khi đám cưới diễn ra, vợ chồng Duy Mạnh từng "nhá hàng" hai bộ ảnh cưới, một thực hiện tại studio với trang phục suit - váy cưới, một trong trang phục áo bóng đá cực kỳ ý nghĩa. Cả hai bộ ảnh này đều nhận được "cơn mưa" lời khen từ phía cộng đồng mạng. Mới đây, cặp đôi lại tiếp tục lộ thêm một bộ ảnh cưới nữa với phong cách hoàn toàn khác biệt. Khác xa sự sang chảnh, xa hoa của những bộ ảnh trước thì lần này, cả hai đều hết sức giản dị, tạo dáng tự nhiên. Không còn những chiếc váy cưới công chúa bồng bềnh, đồ sộ hay bộ suit lịch lãm, nghiêm chỉnh, Duy Mạnh và Quỳnh Anh tạo dáng với trang phục thường ngày, ngay cả trang điểm và làm tóc cũng được tối giản. Dù không cầu kỳ nhưng bộ ảnh lại được đánh giá là đẹp nhất trong tất cả tấm hình cưới được cặp đôi đăng tải trước đó. Được biết, những bức ảnh hoàn toàn mới này được thực hiện tại một phim trường cưới quen thuộc tại quê nhà chú rể ở Đông Anh, Hà Nội. Trang điểm nhẹ nhàng, cô dâu Quỳnh Anh vẫn xinh đẹp xuất sắc. Hy vọng trong đám cưới, cô nàng sẽ không mắc thêm lỗi trang điểm nào khiến bản thân trở nên già hơn tuổi, kém tươi tắn như trong ngày ăn hỏi. Sáng ngày 9/2, đám cưới sẽ được cử hành tại nhà chú rể ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh và đến chiều tối sẽ tổ chức tiệc tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng Thủ đô, đây cũng là nơi cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên cách đây 5 năm. Quỳnh Anh quen Duy Mạnh vào năm 2015 khi cả hai cùng tham gia vào một sự kiện do cộng đồng fan Man City tổ chức. Ngay lúc đó, cầu thủ của CLB Hà Nội đã gây ấn tượng bằng hành động nhường ghế và nước da trắng. Vợ Duy Mạnh là ái nữ thứ 2 của đại gia Nguyễn Giang Đông, cựu chủ tịch CLB Sài Gòn. Cô từng theo học ngành Luật của Học viện Ngoại giao. Hiện tại, Quỳnh Anh đang kinh doanh mỹ phẩm và đồ ngủ cùng với chị gái. Xem thêm clip: Đừng nghĩ Duy Mạnh yêu Quỳnh Anh là bởi "nhà mặt phố bố làm to" mà đây mới là lý do thực sự! - Nguồn: Youtube