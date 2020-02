Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị đám cưới siêu khủng như thế nào?

Ngày 9/2, đám cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh sẽ diễn ra tại Hà Nội. Trước 10 ngày, nhất cử nhất động của cặp đôi đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ. Tối 1/2, cô dâu chia sẻ hình ảnh đi thử váy cưới tại một cửa hàng nổi tiếng sang chảnh ở Thủ đô. Chiếc váy được vợ Duy Mạnh lựa có thiết kế thân bồng và vô cùng lấp lánh, mang phong cách công chúa đúng như với biệt danh của Quỳnh Anh. "Không biết nói gì hơn ngoài 2 từ "tuyệt vời" và "hạnh phúc"... Cám ơn chồng vì đã đưa em đi và tặng cho em chiếc váy cưới đẹp nhất" - Cô dâu chia sẻ trên trang cá nhân. Tất cả đồ dùng trong đám cưới của cặp đôi vàng trong làng bóng đá đều được thiết kế, chuẩn bị riêng bởi các thương hiệu, nhà thiết kế nổi tiếng. Bộ vest của hậu vệ Duy Mạnh có thêu chữ "A&M" là viết tắt của Anh và Mạnh. Cùng với đó, chiếc áo sơ mi và cà vát thêu hình con ong nên được đoán là đến từ thương hiệu Gucci. Cuối tháng 10/2019, Quỳnh Anh cũng từng khoe một chiếc nhẫn tinh xảo trên trang cá nhân. Có lẽ đây cũng chính là chiếc nhẫn cưới được cặp đôi sử dụng trong ngày trọng đại sắp tới. Trong clip đập hộp của mình, Quỳnh Anh từng khoe chiếc dây chuyền làm từ 285 viên kim cương có giá gần 800 triệu đồng do mẹ tặng với hy vọng con gái sẻ toả sáng trong dịp quan trọng. Chính bởi vậy đây có lẽ chính là chiếc dây chuyền cô sẽ diện trong đám cưới. Thiệp mời của cặp đôi được thiết kế rất cầu kỳ. Nhìn những cái tên ghi trong tấm thiệp cũng thấy được rằng khách mời trong đám cưới sẽ toàn những người nổi tiếng. Trịnh Thăng Bình, Đàm Vĩnh Hưng sẽ có mặt trong đám cưới của Duy Mnahj - Quỳnh Anh vào ngày 9/2 tới. Ca sĩ Hoàng Bách cũng sẽ là một khách mời quan trọng trong đám cưới. Anh đã tham dự đám hỏi của cặp đôi diễn ra vào cuối năm 2019 vì vậy chẳng có lý do nào lại vắng mặt trong đám cưới. Và chắc chắn không thể thiếu những đồng đội của Duy Mạnh tại đội tuyển quốc gia và CLB Hà Nội. Xem thêm clip: Toàn cảnh lễ ăn hỏi Quỳnh Anh - Duy Mạnh - Nguồn: Youtube

