CĐM phát sốt với dàn hot girl nấm lùn nhưng "ùn ùn người theo"

Mai Kỳ Hân (sinh năm 1995) là mẫu lookbook nổi tiếng trong giới trẻ Sài Thành. Cô sở hữu chiều cao 1,57m cùng gương mặt tròn bầu bĩnh, gò má cao, đôi mắt to long lanh và thần thái như mẫu chuyên nghiệp. So với dàn mẫu ảnh phải đóng khung vào một phong cách duy nhất, hot girl nấm lùn - Mai Kỳ Hân lại thử sức với nhiều hình ảnh khác nhau, từ sporty chic, nữ tính, sang trọng hay cá tính phá cách. Kỳ Hân từng chia sẻ mình ăn mặc rất ngẫu hứng và đa dạng. Ngoài ra, khi so sánh với những cô nàng chân dài khác, hot girl 9X lại thấy chiều cao của mình đã đủ dùng. Hiện tại, Kỳ Hân đang hạnh phúc bên bạn trai Long Trần. Tháng 8/2018, cả hai rời Sài Gòn, lên Đà Lạt sinh sống, mở homestay và tiệm cà phê. Vũ Ngọc Kim Chi (sinh năm 1999) hiện là mẫu ảnh, streamer, cô bắt đầu gây chú ý trên mạng khi thường xuyên tung những bộ ảnh bikini gợi cảm. Sở hữu gương mặt ngây thơ và cao 1m58 nhưng Kim Chi lại có thân hình nóng bỏng với số đo ba vòng 83-59-85. Cô gái trẻ từng cho biết bản thân theo đuổi phong cách sexy, luôn thích chơi ngông và nổi loạn. Kim Chi tự nhận xét mình khá lận đận trong chuyện tình cảm. 9X chia sẻ từng tỏ tình 2 lần nhưng đều bị từ chối. "Mình nhanh quên lắm và không phải tuýp con gái lụy tình nên đến giờ vẫn kệ, bao giờ duyên tới thì nhận". Với công việc của một streamer và mẫu ảnh, Kim Chi có những khó khăn và vất vả nhất định. Tuy nhiên, vì là đam mê nên cho đến giờ cô nàng vẫn cố gắng theo đuổi. Lê Uyên Vy (sinh năm 1999) là sinh viên năm 2 ĐH Duy Tân (Đà Nẵng). Ngoài ra, hot girl Việt này còn được nhiều người nhận xét xinh đẹp đúng chuẩn những Ulzzang Hàn Quốc. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu cùng chiều cao 1m50, cô nàng là mẫu ảnh cho nhiều shop thời trang ở Đà Nẵng. "Dễ thương quá chị!", "Nhìn chị giống IU (Lee Ji-eun)" là những bình luận cư dân mạng để lại dưới các bức hình của Uyên Vy. Uyên Vy bén duyên với nghề mẫu ảnh từ năm lớp 12. 9X từng chia sẻ với báo chí về thu nhập của bản thân lên đến 40 - 50 triệu/tháng nhờ vào công việc này.

