Cậu út nhà Trà My Idol gây sốt với biểu cảm siêu đáng yêu

Dù không còn hoạt động showbiz nhiều nhưng cuộc sống của Trà My Idol vẫn được khán giả hết mực quan tâm. Hiện tại, nữ ca sĩ đang hạnh phúc bên chồng và hai cậu con trai Gia Hy và Hayden. Hai cậu quý tử nhà Trà My Idol luôn khiến mọi người phải trầm trồ vì quá kháu khỉnh, đáng yêu. Đặc biệt, con trai út của Trà My Idol hiện tại đang là cậu nhóc nổi đình đám trên MXH với hàng loạt biểu cảm hết sức đáng yêu. Mới đây nhất, Trà My idol đã đăng tải hình ảnh cậu nhóc Hayden đáng yêu siêu cấp trên trang cá nhân của mình. Khoác chiếc tạp dề dài đến chân, Hayden khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên". Những biểu cảm của Hayden và đặc biệt là đôi mắt hý của cậu bé được cư dân mạng đem so sánh với hình ảnh thầy Park, và Hayden được mệnh danh là "thầy Park mini". Đặc biệt hơn cả trong những bức ảnh này chính là biểu cảm như "meme" của Hayden đã mang đến những tràng cười bất tận cho những ai yêu quý cậu bé này. Trong khi anh trai Gia Huy (5 tuổi) được mẹ cho ăn diện sành điệu như soái ca nhí thì bé Hayden lại nhập hội nhóc tỳ nổi tiếng "hài hước" bởi ngoại hình bụ bẫm, khuôn mặt tròn trịa. on út nhà Trà My như diễn viên hài nhí chính hiệu, từ biểu cảm bật khóc ăn vạ đến mỉm cười toe toét đều "diễn" không hề giả trân. Bé út Hayden nhà Trà My Idol mới gần 2 tuổi nhưng đã trở thành nhóc tỳ có lượng fan đông đảo nhất nhì Vbiz. Vẻ bụ bẫm, lém lỉnh không kém phần đáng yêu của nhóc tỳ khiến cư dân mạng "phát cuồng", không hổ danh "cây hài tương lai" của showbiz Việt. Hayden khiến dân mạng "xỉu up xỉu down" với loạt ảnh hóa đầu bếp nhí. Hayden là con trai út của Trà My Idol và doanh nhân Tô Văn Đức. Cậu bé chào đời vào tháng 4/2019, tới nay sắp tròn 2 tuổi. Cậu bé nhiều lần gây sốt các diễn đàn showbiz với hình ảnh cực "cute" đời thường. Mời độc giả xem video: Những Nhóc Tỳ Nhà Sao Việt Kiếm Tiền Giỏi, Muốn "Vượt Mặt" Bố Mẹ - Nguồn: YAN News

