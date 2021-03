Vụ Minh Nhựa ly hôn "bà cả", "vợ hai" có động thái mới

Cách đây 2 tuần, thông tin đại gia Minh Nhựa ly hôn vợ cả khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Theo đó, cả hai kết hôn từ năm 2002 nhưng vì mục đích hôn nhân không đạt được như mong muốn, Minh Nhựa đã nộp đơn đề nghị tòa giải quyết ly hôn. Minh Nhựa dù không hoạt động showbiz nhưng đúng là cái tên hút sự quan tâm của dân tình. Từ sau vụ ly hôn, mọi thông tin về bà vợ cả lẫn cô vợ hiện tại đều được cộng đồng đặc biệt để ý. Kể từ điểm xảy ra vụ việc, chỉ có Minh Nhựa chia sẻ một status: "Vợ chồng vẫn đang hạnh phúc, báo chí làm giật cả mình", kèm theo ảnh nắm tay vợ 2. Đến tối ngày 3/3, vợ hai Minh Nhựa mới có động thái trên MXH, ngoài việc đăng hình ảnh "chanh sả" cô còn đăng tải một caption: "I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you" (Tạm dịch: "Em yêu anh không phải vì anh là ai, mà là vì ở bên cạnh anh em được là chính mình"). Đây cũng có thể xem là chia sẻ đầu tiên của Mina Phạm sau ồn ào của Minh Nhựa thời gian qua. Đúng chuẩn "quý cô chanh sả", Mina Phạm luôn chia sẻ hình ảnh của mình bên đồ hiệu và thần thái quen thuộc. Trước đó, vợ 2 Minh Nhựa đã gây chú ý khi chia sẻ ẩn ý về "giông bão", "bài học cuộc đời"...Mặc dù dòng trạng thái có vẻ rất tâm trạng, song có vẻ bà mẹ 2 con này chẳng bận tâm tới lùm xùm của chồng mình. Sau nhiều status ẩn ý có thể thấy chuyện Minh Nhựa ly hôn với "bà cả" ngập tràn trên mạng xã hội cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bà mẹ 2 con này. Theo tìm hiểu, Minh Nhựa và vợ 2 đã sống chung cùng nhau được 9 năm. Họ cũng có với nhau 2 nhóc tỳ một trai, một gái. Trước đây cặp đôi này đã gặp không ít sóng gió hôn nhân, Mina Phạm từng bỏ nhà đi khi phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Đại gia Minh Nhựa sở hữu khối tài sản khổng lồ và vô cùng yêu thương vợ con - Nguồn: YAN News

Cách đây 2 tuần, thông tin đại gia Minh Nhựa ly hôn vợ cả khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Theo đó, cả hai kết hôn từ năm 2002 nhưng vì mục đích hôn nhân không đạt được như mong muốn, Minh Nhựa đã nộp đơn đề nghị tòa giải quyết ly hôn. Minh Nhựa dù không hoạt động showbiz nhưng đúng là cái tên hút sự quan tâm của dân tình. Từ sau vụ ly hôn, mọi thông tin về bà vợ cả lẫn cô vợ hiện tại đều được cộng đồng đặc biệt để ý. Kể từ điểm xảy ra vụ việc, chỉ có Minh Nhựa chia sẻ một status: "Vợ chồng vẫn đang hạnh phúc, báo chí làm giật cả mình", kèm theo ảnh nắm tay vợ 2. Đến tối ngày 3/3, vợ hai Minh Nhựa mới có động thái trên MXH, ngoài việc đăng hình ảnh "chanh sả" cô còn đăng tải một caption: "I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you" (Tạm dịch: "Em yêu anh không phải vì anh là ai, mà là vì ở bên cạnh anh em được là chính mình"). Đây cũng có thể xem là chia sẻ đầu tiên của Mina Phạm sau ồn ào của Minh Nhựa thời gian qua. Đúng chuẩn "quý cô chanh sả", Mina Phạm luôn chia sẻ hình ảnh của mình bên đồ hiệu và thần thái quen thuộc. Trước đó, vợ 2 Minh Nhựa đã gây chú ý khi chia sẻ ẩn ý về "giông bão", "bài học cuộc đời"...Mặc dù dòng trạng thái có vẻ rất tâm trạng, song có vẻ bà mẹ 2 con này chẳng bận tâm tới lùm xùm của chồng mình. Sau nhiều status ẩn ý có thể thấy chuyện Minh Nhựa ly hôn với "bà cả" ngập tràn trên mạng xã hội cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của bà mẹ 2 con này. Theo tìm hiểu, Minh Nhựa và vợ 2 đã sống chung cùng nhau được 9 năm. Họ cũng có với nhau 2 nhóc tỳ một trai, một gái. Trước đây cặp đôi này đã gặp không ít sóng gió hôn nhân, Mina Phạm từng bỏ nhà đi khi phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Đại gia Minh Nhựa sở hữu khối tài sản khổng lồ và vô cùng yêu thương vợ con - Nguồn: YAN News