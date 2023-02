Cầu thủ đội tuyển Việt Nam nào đủ tuổi đá ASIAD 19?

Do ASIAD 19 tổ chức muộn hơn 1 năm so với dự kiến nên Đoàn Văn Hậu vẫn đủ điều kiện để tham dự. Sự có mặt của hậu vệ cánh trái này sẽ giúp HLV trưởng mới của đội tuyển Việt Nam sẽ tự tin hơn nhiều. Không chỉ có kinh nghiệm thi đấu ở cánh trái, Đoàn Văn Hậu từng được kéo về đá trung vệ thời HLV Park Hang Seo nên đội tuyển Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn trong hàng nhân sự. Giống với Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh cũng là cầu thủ sinh năm 1999 và hoàn toàn đủ điều kiện tham dự ASIAD 19. Thời gian qua, Việt Anh thi đấu chững chạc trong cả màu áo CLB Hà Nội lẫn đội tuyển Việt Nam. Thủ thành Văn Toản cũng là cầu thủ đủ điều kiện để dự ASIAD 19 do giải đấu này tổ chức muộn 1 năm. Văn Toản thể hiện tốt trong màu áo các lứa U của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Chàng thủ môn người Hải Phòng dần chiếm được vị trí ở những giải trẻ và là gương mặt thường xuyên được "ăn cơm tuyển". Trong số các cầu thủ đang "ăn cơm tuyển" Thanh Bình là em út. Anh chàng này sinh năm 2000 và đủ điều kiện dự ASIAD diễn ra vào tháng 1/2024. Trong màu áo Viettel, Thanh Bình phối hợp tốt với đàn anh Bùi Tiến Dũng để tạo nên lá chắn thép cho đội bóng áo lính. ASIAD 19 các đội bóng sẽ có thêm 3 suất 24+. Điều này giúp Tiến Linh có thể được gọi triệu tập. Tiến Linh hiện là chân sút nội tốt nhất của bóng đá Việt. Bộ kĩ năng của cầu thủ Bình Dương ngày càng hoàn thiện. Trong số 3 cầu thủ trên 24 được triệu tập phục vụ cho ASIAD 19 sắp tới rất có thể Hoàng Đức sẽ chiếm được 1 suất. Đương kim QBV Việt Nam thi đấu đĩnh đạc và hoàn toàn có thể cầm nhịp để tuyến giữa phát huy hết sức mạnh. Vị trí thủ môn luôn được các HLV Việt Nam ưu tiên và Đặng Văn Lâm thời gian qua độc chiếm khung thành ở trên tuyển. Sự chắc chắn, thể hình giúp Văn Lâm trở thành cái tên quen thuộc mỗi khi danh sách triệu tập được phát ra.

Do ASIAD 19 tổ chức muộn hơn 1 năm so với dự kiến nên Đoàn Văn Hậu vẫn đủ điều kiện để tham dự. Sự có mặt của hậu vệ cánh trái này sẽ giúp HLV trưởng mới của đội tuyển Việt Nam sẽ tự tin hơn nhiều. Không chỉ có kinh nghiệm thi đấu ở cánh trái, Đoàn Văn Hậu từng được kéo về đá trung vệ thời HLV Park Hang Seo nên đội tuyển Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn trong hàng nhân sự. Giống với Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh cũng là cầu thủ sinh năm 1999 và hoàn toàn đủ điều kiện tham dự ASIAD 19. Thời gian qua, Việt Anh thi đấu chững chạc trong cả màu áo CLB Hà Nội lẫn đội tuyển Việt Nam. Thủ thành Văn Toản cũng là cầu thủ đủ điều kiện để dự ASIAD 19 do giải đấu này tổ chức muộn 1 năm. Văn Toản thể hiện tốt trong màu áo các lứa U của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Chàng thủ môn người Hải Phòng dần chiếm được vị trí ở những giải trẻ và là gương mặt thường xuyên được "ăn cơm tuyển". Trong số các cầu thủ đang "ăn cơm tuyển" Thanh Bình là em út. Anh chàng này sinh năm 2000 và đủ điều kiện dự ASIAD diễn ra vào tháng 1/2024. Trong màu áo Viettel, Thanh Bình phối hợp tốt với đàn anh Bùi Tiến Dũng để tạo nên lá chắn thép cho đội bóng áo lính. ASIAD 19 các đội bóng sẽ có thêm 3 suất 24+. Điều này giúp Tiến Linh có thể được gọi triệu tập. Tiến Linh hiện là chân sút nội tốt nhất của bóng đá Việt. Bộ kĩ năng của cầu thủ Bình Dương ngày càng hoàn thiện. Trong số 3 cầu thủ trên 24 được triệu tập phục vụ cho ASIAD 19 sắp tới rất có thể Hoàng Đức sẽ chiếm được 1 suất. Đương kim QBV Việt Nam thi đấu đĩnh đạc và hoàn toàn có thể cầm nhịp để tuyến giữa phát huy hết sức mạnh. Vị trí thủ môn luôn được các HLV Việt Nam ưu tiên và Đặng Văn Lâm thời gian qua độc chiếm khung thành ở trên tuyển. Sự chắc chắn, thể hình giúp Văn Lâm trở thành cái tên quen thuộc mỗi khi danh sách triệu tập được phát ra.