Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe ảnh áo dài hậu bị “đá xoáy“

Mới đây trên Instagram bạn gái Đoàn Văn Hậu chia sẻ loạt hình ảnh diện áo dài màu hồng cực xinh đẹp. Bộ ảnh áo dài của người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là sau sự việc cô bị cư dân mạng "tấn công" trang cá nhân, để lại bình luận "đá xoáy" liên quan đến bạn trai. Hình ảnh diện áo dài xinh đẹp của bạn gái Đoàn Văn Hậu nhanh chóng nhận được lời khen mặc dù những bình luận "đá xoáy" từ netizen vẫn xuất hiện. Dư âm của trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia vẫn còn được bàn luận cho đến tận hôm nay nên Văn Hậu và Hải My vẫn là đề tài bàn tán. Bên cạnh chiến thắng đậm người hâm mộ không thể không nhắc đến hành động chơi được đánh giá là xấu xí của một bộ phận cầu thủ. Trong đó nổi bật là lối chơi có phần thái quá của Đoàn Văn Hậu. Sau trận đấu, trên khắp các diễn đàn, Đoàn Văn Hậu bị cư dân mạng và người hâm mộ lên án lối chơi xấu xí, dùng "tiểu xảo" với đối thủ. Thậm chí nhiều người còn tràn vào trang cá nhân của cầu thủ này để chỉ trích, góp ý. Có người bình luận nhẹ nhàng, có người buông lời cay đắng với chân sút Thái Bình khiến anh phải khóa bình luận. Không thể bình luận được trong bài của Đoàn Văn Hậu, nhiều người lại tràn vào trang cá nhân của Doãn Hải My khiến cô hứng chịu cơn mưa "gạch đá" từ người hâm mộ, dù chẳng gây ra chuyện gì. Mặc dù nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng đến thời điểm hiện tại cả hai đều không để lại bất cứ bình luận nào trước phản ứng của cư dân mạng. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My công khai mối quan hệ cách đây chưa lâu, cặp đôi được khen trai tài, gái sắc và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía công chúng. Ồn ào của Đoàn Văn Hậu vừa qua cũng là lần đầu tiên cặp đôi nhận phản ứng dữ dội từ cư dân mạng kể từ sau công khai hẹn hò. Ảnh: FBNV, IGNV

