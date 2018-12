Cầu thủ đội tuyển Việt Nam bất ngờ biến thành ông bố bỉm sữa

Những ngày qua, những thông tin về đội tuyển Việt Nam luôn tràn ngập các mặt báo cũng như MXH, từ những phân tích chiến thuật cho đến đời tư của các cầu thủ đều trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Mới đây, một trong những tin tức gây chú ý, đó là loạt ảnh các cầu thủ đội tuyển Việt Nam gồm Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh xuất hiện tại một cửa hàng bán đồ sơ sinh để mua hàng. Việc các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đồng loạt xuất hiện tại cửa hàng bán đồ sơ sinh khiến nhiều người tò mò. Thậm chí, có tin đồn còn cho rằng rất có thể một trong số các cầu thủ này sắp trở thành "ông bố bỉm sửa" và tranh thủ đi sắm đồ cho con trước khi tập chung trở lại chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Bỏ qua những tin đồn về việc nhóm cầu thủ Việt Nam sắp trở thành "bố bỉm sữa", dân mạng lại tò mò xem em bé nào có được may mắn nhận quà từ những "cầu thủ quốc dân" này? Câu trả lời đã có ngay sau khi những bức ảnh trên được đăng tải trên mạng, em bé chủ nhân những món quà của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh mua không ai khác chính là con gái mới chào đời của cầu thủ Quế Ngọc Hải. Vẻ ngoài đáng yêu của đứa con đầu lòng của trung vệ Quế Ngọc Hải được nhiều người gọi là "em bé may mắn nhất Việt Nam" hiện tại vì vừa được các tuyển thủ Việt Nam tặng quà ngay sau khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup. Con gái Quế Ngọc Hải sinh tháng 7/2018, là kết quả của mối tình đẹp giữa trung vệ Quế Ngọc Hải và người đẹp Dương Thuỳ Phương. Em bé ở nhà có tên gọi là Sunny, hiện được 5 tháng tuổi. Bé Sunny nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ khi có vẻ ngoài trắng trẻo, bụ bẫm, đôi mắt to tròn đáng yêu như búp bê, được thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Quế Ngọc Hải rất cưng chiều công chúa đầu lòng và thường xuyên đăng ảnh lên trang cá nhân những khoảnh khắc hai bố con được ở bên nhau. Bà xã Quế Ngọc Hải chung vui với chồng trong đêm đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 vừa qua.

Những ngày qua, những thông tin về đội tuyển Việt Nam luôn tràn ngập các mặt báo cũng như MXH, từ những phân tích chiến thuật cho đến đời tư của các cầu thủ đều trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Mới đây, một trong những tin tức gây chú ý, đó là loạt ảnh các cầu thủ đội tuyển Việt Nam gồm Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh xuất hiện tại một cửa hàng bán đồ sơ sinh để mua hàng. Việc các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đồng loạt xuất hiện tại cửa hàng bán đồ sơ sinh khiến nhiều người tò mò. Thậm chí, có tin đồn còn cho rằng rất có thể một trong số các cầu thủ này sắp trở thành "ông bố bỉm sửa" và tranh thủ đi sắm đồ cho con trước khi tập chung trở lại chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Bỏ qua những tin đồn về việc nhóm cầu thủ Việt Nam sắp trở thành "bố bỉm sữa", dân mạng lại tò mò xem em bé nào có được may mắn nhận quà từ những "cầu thủ quốc dân" này? Câu trả lời đã có ngay sau khi những bức ảnh trên được đăng tải trên mạng, em bé chủ nhân những món quà của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh mua không ai khác chính là con gái mới chào đời của cầu thủ Quế Ngọc Hải. Vẻ ngoài đáng yêu của đứa con đầu lòng của trung vệ Quế Ngọc Hải được nhiều người gọi là "em bé may mắn nhất Việt Nam" hiện tại vì vừa được các tuyển thủ Việt Nam tặng quà ngay sau khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup. Con gái Quế Ngọc Hải sinh tháng 7/2018, là kết quả của mối tình đẹp giữa trung vệ Quế Ngọc Hải và người đẹp Dương Thuỳ Phương. Em bé ở nhà có tên gọi là Sunny, hiện được 5 tháng tuổi. Bé Sunny nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ khi có vẻ ngoài trắng trẻo, bụ bẫm, đôi mắt to tròn đáng yêu như búp bê, được thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Quế Ngọc Hải rất cưng chiều công chúa đầu lòng và thường xuyên đăng ảnh lên trang cá nhân những khoảnh khắc hai bố con được ở bên nhau. Bà xã Quế Ngọc Hải chung vui với chồng trong đêm đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 vừa qua.