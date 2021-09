Lộ đoạn tin nhắn của "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang và bà Phương Hằng

Mặc dù đã tuyên bố kết thúc mọi hoạt động trên mạng xã hội, đóng cửa fanpage và kênh YouTube Đại Nam, bà Phương Hằng - CEO khu du lịch Đại Nam vẫn khiến netizen phải bàn tán nhiều. Gần đây nhất, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang đã bất ngờ tung sao kê "Quỹ Hằng Hứu" (cách hacker này lách luật tránh nhắc trực tiếp đến Quỹ Hằng Hữu của bà Nguyễn Phương Hằng) khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Sau bản sao kê "pha ke" khó hiểu từ địa chỉ tới những con số chóng mặt được Nhâm Hoàng Khang tung lên mạng, netizen đã chuyền tay nhau đoạn tin nhắn được cho là của "cậu IT" và bà Phương Hằng. Theo như tin nhắn được cho là của Nhâm Hoàng Khang và bà Phương Hằng, "cậu IT" này đã nhiệt tình tư vấn về cách selfie sống ảo của CEO khu du lịch Đại Nam. Cụ thể, Nhâm Hoàng Khang cho rằng lời thật dễ mất lòng nhưng kiểu selfie của bà chủ Đại Nam làm bà... kém xinh đi vài phần. Trong tin nhắn Nhâm Hoàng Khang viết: "Em nói này chị đừng buồn nha, cách chụp này làm chị xấu đi. Lời thật mất lòng nhưng em thà mất lòng người chứ không thích lòng vòng. Chị có mấy tấm hình chụp đẹp và sang lắm nhưng cách này tệ". Nhiều netizen sau khi xem xong tin nhắn cũng không có gì bất ngờ vì "style" selfie một lần đăng vài chục tấm y chang nhau của bà Phương Hằng không ai lạ. Lúc còn sử dụng MXH, bà Phương Hằng cũng thường xuyên đăng ảnh selfie kiểu này. Khi còn thân nhau, Nhâm Hoàng Khang từng tiết lộ cho bà Hằng các danh sách, người đứng sau Facebook ảo, chuyên bôi nhọ danh dự của bà trên mạng xã hội. Sau khi nhận được 1 tỷ đồng từ bà Nguyễn Phương Hằng anh đã chuyển lại 500 triệu vì muốn gửi lại bà để làm từ thiện. Tuy nhiên, mới đây chẳng hiểu vì lý do gì, Nhâm Hoàng Khang và Nguyễn Phương Hằng bất ngờ lại trở mặt với nhau. Cặp "chị chị em em" này liên tục tạo ra những màn đấu tố thu hút sự chú ý của netizen. Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

Mặc dù đã tuyên bố kết thúc mọi hoạt động trên mạng xã hội, đóng cửa fanpage và kênh YouTube Đại Nam, bà Phương Hằng - CEO khu du lịch Đại Nam vẫn khiến netizen phải bàn tán nhiều. Gần đây nhất, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang đã bất ngờ tung sao kê "Quỹ Hằng Hứu" (cách hacker này lách luật tránh nhắc trực tiếp đến Quỹ Hằng Hữu của bà Nguyễn Phương Hằng) khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Sau bản sao kê "pha ke" khó hiểu từ địa chỉ tới những con số chóng mặt được Nhâm Hoàng Khang tung lên mạng, netizen đã chuyền tay nhau đoạn tin nhắn được cho là của " cậu IT " và bà Phương Hằng. Theo như tin nhắn được cho là của Nhâm Hoàng Khang và bà Phương Hằng, "cậu IT" này đã nhiệt tình tư vấn về cách selfie sống ảo của CEO khu du lịch Đại Nam. Cụ thể, Nhâm Hoàng Khang cho rằng lời thật dễ mất lòng nhưng kiểu selfie của bà chủ Đại Nam làm bà... kém xinh đi vài phần. Trong tin nhắn Nhâm Hoàng Khang viết: "Em nói này chị đừng buồn nha, cách chụp này làm chị xấu đi. Lời thật mất lòng nhưng em thà mất lòng người chứ không thích lòng vòng. Chị có mấy tấm hình chụp đẹp và sang lắm nhưng cách này tệ". Nhiều netizen sau khi xem xong tin nhắn cũng không có gì bất ngờ vì "style" selfie một lần đăng vài chục tấm y chang nhau của bà Phương Hằng không ai lạ. Lúc còn sử dụng MXH, bà Phương Hằng cũng thường xuyên đăng ảnh selfie kiểu này. Khi còn thân nhau, Nhâm Hoàng Khang từng tiết lộ cho bà Hằng các danh sách, người đứng sau Facebook ảo, chuyên bôi nhọ danh dự của bà trên mạng xã hội. Sau khi nhận được 1 tỷ đồng từ bà Nguyễn Phương Hằng anh đã chuyển lại 500 triệu vì muốn gửi lại bà để làm từ thiện. Tuy nhiên, mới đây chẳng hiểu vì lý do gì, Nhâm Hoàng Khang và Nguyễn Phương Hằng bất ngờ lại trở mặt với nhau. Cặp "chị chị em em" này liên tục tạo ra những màn đấu tố thu hút sự chú ý của netizen. Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar