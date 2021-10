"Cậu IT" Nhâm Hoàng Khang dính vòng lao lý, bà Phương Hằng nói gì?

Mới đây, thông tin "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì liên quan đến hành vi Cưỡng đoạt tài sản thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, cơ quan chức năng sau đó đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao tiến hành điều tra sự việc liên quan đến hành vi của Nhâm Hoàng Khang. Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng vừa có động thái mới sau khi Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ. Theo đó, Nguyễn Phương Hằng nói: "Quý vị ơi tôi rất tỉnh táo nha quý vị, khi tôi nghe cái 'mùi' lập tức tôi cạch mặt luôn. Nó chửi tôi thậm tệ, nhưng rồi tôi cứ để cho nó thoải mái đi. Tôi cảnh cáo nó là một thằng 'cô hồn mạng'. Nó đã làm bao nhiêu cái trò, và ngày hôm nay chính nó là người trả giá thứ 2 sau "the drama" này... Quý vị nên nhớ an ninh Việt Nam là số 1 nha, một con kiến cũng không thể bò qua được. Tôi tự hào là một người yêu nước, sống chính nghĩa. Nghĩ là không ai làm gì được Nhâm Hoàng Khang đúng không? Cứ từng đứa đi rồi sẽ thấy pháp luật nghiêm minh không? Nó đã cái bụng gì đâu! Nhâm Hoàng Khang vô sẽ lòi ra một ổ!". Bà chủ khu du lịch Đại Nam nói thêm. Bà Phương Hằng cho biết, Nhâm Hoàng Khang đã bới móc quỹ mổ tim của mình. Sau đó còn sao kê quỹ Hằng Hữu. Bà Phương Hằng nói thêm: "Hôm nay tôi chia sẻ chứng minh cho quý vị thấy Nhâm Hoàng Khang nói giỏi công nghệ như thế nào mà nó còn bị bắt vì những trò lừa đảo. Chẳng lẽ cả hệ thống an ninh này thua nó sao?". Hiện, động thái của nữ CEO Đại Nam sau khi "cậu IT" bị bắt giữ thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Trước đó, bà Phương Hằng và Nhâm Hoàng Khang có một pha trở mặt với nhau cũng thu hút sự chú ý của netizen. Nhâm Hoàng Khang thẳng thừng chê bai cách selfie của bà Phương Hằng và sau đó còn doạ sẽ phanh phui những sao kê liên quan đến quỹ của nữ đại gia chủ khu du lịch Đại Nam. Trước vấn đề liên quan đến Nhâm Hoàng Khang, bà Phương Hằng lên tiếng gay gắt. Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

Mới đây, thông tin "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì liên quan đến hành vi Cưỡng đoạt tài sản thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, cơ quan chức năng sau đó đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao tiến hành điều tra sự việc liên quan đến hành vi của Nhâm Hoàng Khang. Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng vừa có động thái mới sau khi Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ. Theo đó, Nguyễn Phương Hằng nói: "Quý vị ơi tôi rất tỉnh táo nha quý vị, khi tôi nghe cái 'mùi' lập tức tôi cạch mặt luôn. Nó chửi tôi thậm tệ, nhưng rồi tôi cứ để cho nó thoải mái đi. Tôi cảnh cáo nó là một thằng 'cô hồn mạng'. Nó đã làm bao nhiêu cái trò, và ngày hôm nay chính nó là người trả giá thứ 2 sau "the drama" này... Quý vị nên nhớ an ninh Việt Nam là số 1 nha, một con kiến cũng không thể bò qua được. Tôi tự hào là một người yêu nước, sống chính nghĩa. Nghĩ là không ai làm gì được Nhâm Hoàng Khang đúng không? Cứ từng đứa đi rồi sẽ thấy pháp luật nghiêm minh không? Nó đã cái bụng gì đâu! Nhâm Hoàng Khang vô sẽ lòi ra một ổ!". Bà chủ khu du lịch Đại Nam nói thêm. Bà Phương Hằng cho biết, Nhâm Hoàng Khang đã bới móc quỹ mổ tim của mình. Sau đó còn sao kê quỹ Hằng Hữu. Bà Phương Hằng nói thêm: "Hôm nay tôi chia sẻ chứng minh cho quý vị thấy Nhâm Hoàng Khang nói giỏi công nghệ như thế nào mà nó còn bị bắt vì những trò lừa đảo. Chẳng lẽ cả hệ thống an ninh này thua nó sao?". Hiện, động thái của nữ CEO Đại Nam sau khi "cậu IT" bị bắt giữ thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Trước đó, bà Phương Hằng và Nhâm Hoàng Khang có một pha trở mặt với nhau cũng thu hút sự chú ý của netizen. Nhâm Hoàng Khang thẳng thừng chê bai cách selfie của bà Phương Hằng và sau đó còn doạ sẽ phanh phui những sao kê liên quan đến quỹ của nữ đại gia chủ khu du lịch Đại Nam. Trước vấn đề liên quan đến Nhâm Hoàng Khang, bà Phương Hằng lên tiếng gay gắt. Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar