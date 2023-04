Cặp đôi nhận hồi môn khủng 100 tỷ, được khen vì điều này

Những hình ảnh trong đám cưới hồi môn "khủng" của cặp đôi ở An Giang đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, cặp đôi được bố mẹ trao nhiều tiền bạc và phần quà giá trị. Về phía bố mẹ cô dâu, 2 vị phụ huynh đã cho con gái khoảng 1 triệu USD (23 tỷ đồng) và 1 căn nhà mặt đường trị giá 3 triệu USD (70 tỷ đồng). Như vậy, số hồi môn cặp đôi nhận được là khoảng 100 tỷ đồng. Nhà trai cũng không kém cạnh khi bố mẹ chú rể cũng tặng con dâu chiếc nhẫn kim cương được biết có giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng, vòng cổ kim cương 1,6 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, cô dâu, chú rể còn nhận được tấm chi phiếu giá trị 5 tỷ đồng cũng rất nhiều vàng cưới. Ngoài số hồi môn hàng trăm tỷ, đám cưới này còn gây chú ý hơn cả khi cô dâu và chú rể đều sở hữu nhan sắc nổi trội. Chú rể điển trai sánh đôi bên cạnh cô dâu xinh đẹp khiến nhiều người phải dành lời khen. Nhiều người đọc cho rằng, cô nàng đích thị là công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích khi có bố mẹ yêu thương, khởi đầu hôn nhân may mắn, trọn vẹn. Đặc biệt, để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của hai con với toàn thể mọi người, bố mẹ đã trao tặng một chiếc xe cứu thương nhằm giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Không ít ý kiến cho rằng, bên cạnh sự giàu có khiến ai cũng phải xuýt xoa, gia đình còn có tấm lòng nhân ái khi sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. Theo tìm hiểu, đám cưới đã diễn ra từ tháng 12/2022. Cô dâu tên Tuyết Nhi còn chú rể là Samuel Lam. Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, video đã thu hút hàng triệu lượt xem, rất đông cư dân mạng không khỏi loá mắt với món quà hồi môn cực "khủng". Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự cảm kích hành động thiện nguyện cao đẹp của gia đình cô dâu quê An Giang. Ảnh: Tổng hợp

