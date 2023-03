Cặp đôi đi xe SH "làm xiếc" tại đèo Hải Vân gây nhức nhối

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip 30 giây ghi lại cảnh nam thanh niên ngồi phía sau cô gái trên chiếc xe SH biển số Thừa Thiên - Huế chồm người tới phía trước cầm 2 tay lái để điều khiển xe máy. Địa điểm được xác nhận đó là tại khúc của đèo Hải Vân. Đáng chú ý, trong clip chân trái của nam thanh niên để ở chỗ gác chân dành cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài trên xe. Trên đoạn cua nguy hiểm; cặp đôi nam, nữ này không chỉ điều khiển xe máy chạy mà còn trình diễn chạy xe giật lùi ngay trên đoạn đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Sau khi đoạn clip xuất hiện, chỉ trong thời gian ngắn có đến hàng ngàn lượt xem và bình luận. Hầu hết, các ý kiến bình luận đã tỏ ra rất bức xúc trước việc đôi nam nữ này xem thường Luật giao thông đường bộ và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tìm ra cặp đôi “làm xiếc” trên đèo. Theo clip ghi lại, phương tiện mà cặp nam nữ sử dụng để “làm xiếc” là xe SH, màu trắng, biển kiểm soát được đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc. Trong cùng thời điểm này, cũng xuất hiện một đoạn clip nam thanh niên điều khiển xe SH, cả 2 chân đều đưa về bên phía phải, trong đó chân phải đưa ra phía ngoài đường, chân trái gác lên vị trí đặt chân phải dành cho người ngồi sau. Trong khi nam thanh niên này đang “làm xiếc” với xe SH thì có giọng một cô gái không ngớt lời khen ngợi, rằng: “Idol, Idol, Idol…”. Sự việc gây bức xúc cho người tham gia giao thông và dư luận. Mới đây, theo VTC cơ quan Công an huyện Phú Lộc đang khẩn trương tra cứu hồ sơ để tìm ra chủ nhân của xe SH trong clip và xác minh làm rõ nam, nữ thanh niên điều khiển xe như trong clip ghi lại. Cơ quan Công an khẳng định, hành vi này là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông và cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trước đó, không ít lần các clip "diễn xiếc" bằng xe máy với những cảnh cực mạo hiểm tại đèo Hải Vân khiến nhiều người không khỏi thót tim. Thời gian gần đây, báo chí đưa tin rất nhiều về việc một nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy nguy hiểm tại đèo Hải Vân sau đó quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip 30 giây ghi lại cảnh nam thanh niên ngồi phía sau cô gái trên chiếc xe SH biển số Thừa Thiên - Huế chồm người tới phía trước cầm 2 tay lái để điều khiển xe máy. Địa điểm được xác nhận đó là tại khúc của đèo Hải Vân. Đáng chú ý, trong clip chân trái của nam thanh niên để ở chỗ gác chân dành cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài trên xe. Trên đoạn cua nguy hiểm; cặp đôi nam, nữ này không chỉ điều khiển xe máy chạy mà còn trình diễn chạy xe giật lùi ngay trên đoạn đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông. Sau khi đoạn clip xuất hiện, chỉ trong thời gian ngắn có đến hàng ngàn lượt xem và bình luận. Hầu hết, các ý kiến bình luận đã tỏ ra rất bức xúc trước việc đôi nam nữ này xem thường Luật giao thông đường bộ và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tìm ra cặp đôi “làm xiếc” trên đèo. Theo clip ghi lại, phương tiện mà cặp nam nữ sử dụng để “làm xiếc” là xe SH, màu trắng, biển kiểm soát được đăng ký tại Công an huyện Phú Lộc. Trong cùng thời điểm này, cũng xuất hiện một đoạn clip nam thanh niên điều khiển xe SH, cả 2 chân đều đưa về bên phía phải, trong đó chân phải đưa ra phía ngoài đường, chân trái gác lên vị trí đặt chân phải dành cho người ngồi sau. Trong khi nam thanh niên này đang “làm xiếc” với xe SH thì có giọng một cô gái không ngớt lời khen ngợi, rằng: “Idol, Idol, Idol…”. Sự việc gây bức xúc cho người tham gia giao thông và dư luận. Mới đây, theo VTC cơ quan Công an huyện Phú Lộc đang khẩn trương tra cứu hồ sơ để tìm ra chủ nhân của xe SH trong clip và xác minh làm rõ nam, nữ thanh niên điều khiển xe như trong clip ghi lại. Cơ quan Công an khẳng định, hành vi này là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông và cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trước đó, không ít lần các clip "diễn xiếc" bằng xe máy với những cảnh cực mạo hiểm tại đèo Hải Vân khiến nhiều người không khỏi thót tim. Thời gian gần đây, báo chí đưa tin rất nhiều về việc một nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe máy nguy hiểm tại đèo Hải Vân sau đó quay clip đăng tải lên mạng xã hội.