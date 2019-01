Cận cảnh nhan sắc bỏng mắt bà xã trung vệ Nhật Bản tại Asian Cup 2019

Hậu vệ Tomoaki Makino là vị trí khá chắc chắn trong sơ đồ phòng ngự của chiều sâu của HLV Hajime Moriyasu xây dựng cho Nhật Bản từ đầu giải cho tới vòng tứ kết Asian Cup 2019. Tomoaki Makino không chỉ có nhiều fan hâm mộ bằng tài năng chơi bóng mà bên cạnh anh không ít cánh mày râu phải ghen tị khi sở hữu cô vợ đẹp chẳng kém hoa hậu là Takanashi Rin. Takanashi Rin sinh ngày 17/12/1988 tại Chiba, Nhật Bản. Hiện cô nàng này là diễn viên nổi tiếng bậc nhất xứ hoa Anh Đào. Dù chỉ mới gia nhập làng giải trí năm 2007 nhưng bà xã của hậu vệ đội tuyển Nhật Bản đang thi đấu tại Asian Cup 2019 đã có rất nhiều vai diễn đình đám. Năm 2012, phim Like Someone In Love do Rin đóng chính được đề cử giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes. Trước khi dấn thân vào bộ môn nghệ thuật thứ 7, Rin từng là người mẫu nội y. Bà xã của Makino được ngưỡng mộ bởi gương mặt đẹp và thân hình có đường cong vàng chuẩn đến từng centimet. Rin thường xuyên góp mặt trong top 30 người nổi tiếng được các thương hiệu săn đón nhất. Makino thừa nhận, bà xã chính là động lực lớn để anh yên tâm thi đấu tại các giải đấu lớn và ở VCK Asian Cup 2019 này cũng vậy. Đội tuyển Nhật Bản chính là đối thủ tiếp theo của Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019. Nếu chiến thắng trận đấu này trước Việt Nam, Nhật Bản sẽ lấy lại tên tuổi tại châu Á.

